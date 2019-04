Každé druhé dítě má zkažené zuby! Neumíme si je čistit

Péči o chrup přitom stačí věnovat ráno a večer dvě minuty. I přesto však podle statistik má jen dvacet procent předškolních dětí zdravé zuby.

"Je to dáno čištěním a prevencí, která pořád není tak rozšířená. A samozřejmě starostlivostí rodičů. Pořád ten důraz na to čištění a hlavně dočišťování u malých dětí není takový, jaký se snažíme učit," vysvětluje stomatolog Patrik Pauliška.

"Určitě by rodiče měli dětem zuby dočišťovat, protože do nějakých deseti let si pacient sám nedokáže zuby vyčistit," popisuje dentální hygienistka Lenka Koudelová.

Ideální je si zuby vyčistit po každém jídle. Určitě bychom to měli dělat pravidelně alespoň 2x denně. Ráno po snídani a večer před spaním. Důležité je nezapomenout ani na mezizubní prostory.

Velmi důležitý je i výběr vhodného kartáčku, zubní pasty a samozřejmě správná technika čištění. "U těch úplně nejmenších dětí my doporučujeme opatrně otřít. Velmi malé množství pasty, to se bavíme o dětech od šesti měsíců do dvou let. Ve chvíli, když už je to dítě větším, používáme větší množství, cirka o velikosti zrnka hrachu," vysvětluje konzultant pro zubní hygienu Petr Fiala.

Kartáček má mít menší hlavici a měkčí štětiny, vyměnit bychom ho měli jednou za 3 měsíce. Vhodný je také kartáček elektrický. Ve většině případů jdeme k zubaři, až když zub začne bolet. Jenomže to už je kaz již v pokročilém stádiu.