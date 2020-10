Kdy si žáci odpočinou? Ve školním roce je čeká 30 dní volna! PŘEHLED

Jeden volný den už mají žáci za sebou. Na začátku tohoto týdne Česko slavilo Den české státnosti, a tak si i děti užily prodloužený víkend. Na většinu volna se teprve mohou těšit.

I v době koronaviru pořád platí harmonogram školního roku - není tak příliš velký rozdíl v tom, zda jsou školy zavřené, anebo otevřené. V rámci distanční výuky totiž děti stále musí probírat učivo, takže jim prázdniny i při domácím vzdělávání rozhodně přijdou vhod.

Podzim



První delší volno je čeká už tento měsíc. Podzimní prázdniny samy o sobě nejsou příliš dlouhé, ministerstvo školství je stanovilo na 29. a 30. října, a tak trvají pouze dva dny. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o čtvrtek a pátek, naváže na ně plynule víkend. 28. října navíc slavíme státní svátek, takže dohromady budou děti doma pět dní.

V tabulce se můžete podívat na přehled prázdnin a dalších volných dní ve školním roce 2020/2021. Víkend jsme do celku započítávali jen tehdy, pokud se na volnu podílí z menší části.

Další volno je pak čeká v listopadu na Den boje za svobodu a demokracii. A vzhledem k tomu, že 17. listopad vychází na úterý, s trochou štěstí se žáci dočkají v pondělí vyhlášení ředitelského volna. Tato pravomoc je v rukách ředitele, a tak záleží pouze na něm.

Zima

Na další odpočinek si děti budou muset počkat více než měsíc. Vánoční prázdniny jim to ale dostatečně vykompenzují, protože budou trvat 12 dní. Naposledy žáci půjdou do školy 22. prosince v úterý a vrátí se tam až 4. ledna v pondělí.

Na konci ledna je pak čekají jednodenní pololetní prázdniny. První pololetí končí 28. ledna ve čtvrtek a 29. ledna budou moci děti místo školy oslavit svá vysvědčení libovolnou volnočasovou aktivitou. Vzhledem k tomu, že 29. ledna je pátek, budou mít alespoň prodloužený víkend.

Jaro

Jarní prázdniny se tradičně uskutečňují v rozmezí mnoha týdnů od února do března podle toho, ve kterém okrese či pražském obvodu se škola nachází. Školy, které patří do první skupiny, mají jarní prázdniny od 1. do 7. února. Školy v poslední skupině mají volno od 8. do 14. března.

Jarní prázdniny vždy začínají v pondělí a končí v neděli. V tabulce níže se dozvíte, který termín vychází na okres či obvod, kam chodí vaše dítě do školy.

Po jarních prázdninách se děti mohou těšit na velikonoční. Ty potrvají od 1. dubna, což je čtvrtek, do 5. dubna, kdy oslavíme Velikonoční pondělí. Až do velkých letních prázdnin je to poslední volno, které si děti užijí. V roce 2021 totiž státní svátky 1. května a 8. května vycházejí na sobotu. Naposledy půjdou žáci do školy ve středu 30. června, pak je čekají dva měsíce klidu a zábavy.