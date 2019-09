"Kdybych nebyl premiér, nikdy jste o Čapím hnízdě neslyšeli," tvrdí Babiš

"Kdybych nebyl premiér, tak jste nikdy o Čapím hnízdě neslyšeli. Nikdy. Protože to je věc, která je stará de facto už dvanáct let," uvedl v pondělí v podvečer premiér Andrej Babiš. V první školní den českou společností opět rezonuje téma Čapího hnízda a toho, zda je Andrej Babiš zbaven obvinění, anebo není.

"Moji advokáti ani já sám my nevíme, my nemáme žádné stanovisko, nám nikdo nic neřekl, nás nikdo nekontaktoval. Takže já vlastně ani nevím, jak státní zástupce rozhodl," řekl Babiš.

"Ke kauze už jsem se vyjadřoval několikrát. Česká republika obdržela peníze na dotaci v Bruselu. Ta dotace byla udělená podle pravidel, devětkrát kontrolována. Dokonce když to schvalovali, tak tam seděla paní Langšádlová (poslankyně za TOP 09). Já jsem to ukazoval tady ve Sněmovně. Pan Kalousek to nechával schvalovat. Takže od samotného začátku to byl nesmysl," tvrdí premiér.

"No a ještě navíc, abych teda ukázal, že je to teda nesmysl, jsem věnoval na charitu 50 milionů. Následně, i vzhledem k různým mediálním tlakům, se firma rozhodla vrátit tu dotaci, takže bilance pro české daňové poplatníky je plus padesát. Já doporučuji všem, aby se tam šli podívat," dodal Babiš.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch v kauze Čapí hnízdo změnil svůj názor a podle Deníku N zastavil trestní stíhání vedené proti premiérovi Babišovi. Městské státní zastupitelství v Praze ale tvrdí, že ještě není rozhodnuto a případ prošetřuje vedoucí státní zástupce.