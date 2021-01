Klausovi konečně přišla pokuta za nenošení roušky! Odvolal se

"Bývalý prezident Václav Klaus podal prostřednictvím svého právního zástupce Zdeňka Koudelky odpor proti rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy, která mu v souvislosti s jeho veřejným vystoupením před Obecním domem z 28. října 2020 vyměřila pokutu ve výši 10 000 korun," informoval TN.cz ve čtvrtek krátce po poledni mluvčí Institutu Václava Klause Petr Macinka.

Bývalý prezident uvedl hned několik důvodů, proč s pokutou za nenošení roušky nesouhlasí. "Udělení pokuty bylo postihem za politický akt, nikoli postihem motivovaným epidemiologickými důvody. (U Obecního domu jsem) uctil zakladatele státu a stát samotný položením kytice a pronesl jsem při tom krátký projev. Je nejen právem, ale i povinností představitelů veřejného života, mezi něž patří i bývalí prezidenti, veřejně si tento svátek připomínat a nenechat se odstrašit dnešní epidemií," tvrdí Klaus.

Uznává, že roušku opravdu nasazenou neměl, zároveň ale připomněl, že řečníci v televizi také nemusejí mít zakrytá ústa a nos. "Beru to jako zřejmou nerovnost a nedůvodně odlišný přístup," zlobí se exprezident.

Klaus navíc v prohlášení uvádí, že nařízená povinnost nosit roušky je nezákonná a neústavní. "Ústava nepřipouští, aby státní represivní orgány jednaly jako za totality a určovaly povinnosti, které zákon výslovně nezná. Zákon nezná povinnost nošení roušek," hřímá bývalá hlava státu.

Vadí jí i to, že úřad může lidem uložit pokutu až do výše tří milionů korun. " (A to) za to, že někdo nemá několik minut roušku, ač šlo o uctění hrdinství zakladatelů našeho státu," nechápe Klaus.

Proto se protii pokutě brání podáním odporu, v němž hygienikům navrhuje, aby přestupkové řízení zastavili.

Václav Klaus proti nošení roušek protestuje delší dobu. Na veřejnosti se s odkrytým obličejem objevil i při oslavách loňského 17. listopadu. "O tom, jak vypadá řízení spojené s tímto datem, stále nic nevíme," doplnil na dotaz TN.cz Macinka. Už dříve se objevila informace, že hygienici v tomto případě vyměřili pokutu tři tisíce korun.

Václav Klaus bez roušky promluvil před několika týdny i na demonstraci v Praze: