Klíčový pátek: Blatný ukáže tabulku, kdy se Česko vrátí do normálu

"Podle vývoje situace v pátek, na radě pro zdravotní rizika, přijde pan ministr Blatný a navrhne tabulku, a to rozvolňování, a pokud se to bude vyvíjet dobře, neříkám jak teď, ale dobře, tak je šance, že 18. listopadu první a druhý ročník půjde do škol," řekl premiér Andrej Babiš pro TV Nova.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný minulý týden oznámil, že chystá model pro uvolňování nebo zpřísňování opatření v Česku. Ten by měl mít pět úrovní rizika, která budou obsahovat konkrétní opatření. Situace bude hodnocena jednotlivě po krajích. Finální verzi by měla vláda ukázat v pátek.



Blatný minulou středu představil tzv. rizikové skóre. Bude fungovat celoplošně i pro jednotlivé kraje. Data budou podle Blatného transparentní a na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) budou k dispozici nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu.



Rizikové skóre bude mít rozsah 0-100 a bude existovat pět stupňů opatření. Každý stupeň bude mít jinou barvu. Na konkrétních opatřeních se stále pracuje.



Rizikové skóre bude vypočítáváno podle čtyř kritérií: 14denní incidence, tedy počet nově nemocných na 100 tisíc obyvatel, 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel se zaměřením na seniory, reprodukční číslo a pozitivita testů. Mělo by ovlivňovat například nošení roušek, návštěvy v rodinách, vnitřní akce, školství, sport, kulturu, restaurace, obchody či firmy.

Ministr zdravotnictví také ve středu oznámil, že nouzový stav je potřeba, jinak by se rozvolňovalo neřízeně. Nouzový stav potrvá do 20.listopadu, o jeho prodloužení musí vláda opět požádat Poslaneckou sněmovnu.

"Nemyslím, že by bylo cílem dál zpřísňovat opatření. Žádost o prodloužení nouzového stavu je nutná spíše proto, aby mohlo časem docházet k řízenému rozvolňování. Pokud nebudeme mít možnost opatření uplatnit, dostali bychom se do uvolňování neřízeného, situace by se mohla zhoršit, a to by na Vánoce určitě nikdo nechtěl,“ uvedl ministr zdravotnictví.

