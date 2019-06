"Kok*t Kalúsek". Jurečka citoval Babiše, jak prý mluví na jednáních

Poslanec Jurečka ve své řeči dlouze kritizoval předsedu vlády Andreje Babiše. Následně se rozhodl citovat text z knihy "Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel" od Ondřeje Závodského, který byl v minulosti náměstkem na ministerstvu financí právě pod vedením současného premiéra.

"Dovolte, abych vám tady odcitoval jednu stránku z knihy, která včera ráno měla premiéru a křest," spustil před poslanci Jurečka. Podle knihy měl Babiš před svými podřízenými často mluvit vulgárně. "Vždyť on neřekl skoro nic, to byly buď pohlavní orgány, nebo předložky a spojky," citoval exministr z knihy.

Údajné Babišovy výroky pak začal Jurečka před poslanci číst. "Ta Grässleová je taková pí.., že si nevidí ani na špičku nosu. Na mě pak řval: "Ten váš pí... Belobradok si asi myslí, že ví, čo je to veda, ale v tom vašem bratěrstvu ani nevieíte, ak si utríť prdel, hlavne že chodíte ke spovedi, ko*oti!" Nebo "ten Kalúsek, ten žudský odpad, ten má, ten kokot, 9 miliárd s Hávou v rakúskej banke, ten zločiněc tam möže len na to své zosraté konto kúkať, len si nad ním möže pohonit vtáka, pretože keď by si ich vybral, tak by ho zavreli, kokota zosratého," četl z knihy Jurečka, což mnohé poslance pobavilo, a začali se smát.

Exministra však následně napomenul předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). "Má to nějaký hlubší smysl, že nám to tady čtete?" ptal se poslance. Jurečka mu na to odpověděl, že pouze cituje, jak běžně na poradách i na jednáních vlády mluví předseda hnutí ANO.

Na slova Jurečky pak reagoval také předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek (TOP09). Podle něj je základní etikou státního úředníka, aby v žádném případě nemluvit o tom, co slyšel na poradách.

"To se prostě nedělá. Prosím pěkně to je fuj. Ať to udělá kdokoliv komukoliv. Máme-li zachovat minimální standardy chování politické reprezentace a státní správy, tak tohle prostě nesmíme nikomu tolerovat," řekl Kalousek. "Kdyby to byla tisíckrát pravda, myslím si, že mě nikdo nemůže podezírat ze sympatií k ministrovi financí Babišovi, ale tohle bych netoleroval nikdy žádnému státnímu úředníkovi," dodal. Za tyto slova mu zatleskali i poslanci hnutí ANO.

