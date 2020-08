Kolik bere Ovčáček či Mynář? Podle soudu Hrad musí zveřejnit jejich platy

Podle rozsudku, který padl v pondělí u Městského soudu v Praze, je Kancelář prezidenta republiky povinna do 30 dnů zveřejnit platy, odměny, benefity a jiné příjmy, včetně důvodů mimořádných odměn a navíc počet odpracovaných hodin předních úředníků.

Týká se to například hradního kancléře Vratislava Mynáře, mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, ředitele sekretariátu Jaroslava Hlinovského, ředitele zahraničního odboru Rudolfa Jindráka a další. Kancelář může proti rozhodnutí podat kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu.

V roce 2018 socioložka Kristýna Bašná, která spravuje web, kde jsou zveřejněné platy úředníků, požadovala po Kanceláři prezidenta republiky údaje o platech a odměnách za roky 2016 a 2017. Ta jí však data odmítla poskytnout, proto Bašná podala žalobu. Městský soud v Praze ji původně zamítl, podala proto kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu, se kterou uspěla.

Právní zástupce kanceláře Marek Nespala tvrdil, že zveřejnění informací o platech a odměnách by znamenalo zásah do soukromí úředníků. Není to poprvé, kdy se Pražský hrad urputně bránil poskytnutí těchto údajů.

V roce 2014 se novinář Radek Kedroň pokoušel zjistit, kolik peněz v letech 2010 až 2014 brali vysocí hradní úředníci. Trvalo tři roky, než kancelář vyhověla žádosti, a to nikoliv z vlastní vůle, ale kvůli nařízení soudu.

Na základě získaných údajů se ukázalo, že například Mynář bral v letech 2013 až 2014 průměrně 115 tisíc korun měsíčně. Částky se v jednotlivých měsících lišily. Kupříkladu v listopadu roku 2013 dostal 138 tisíc a navrch 180 tisíc v odměnách.

