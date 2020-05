Kolonám na hranicích odzvonilo. Otevřely se další hraniční přechody

"Tak se na to hezky podívejme. Stojíme na hranicích dvě hodiny z práce. Proč nemůžou otevřít malé hraniční přechody," komentoval dříve situaci řidič kamionu.



Od úterý je už všechno jinak. Kolonám na přechodech je odzvoněno. Policisté kontrolují namátkově a provoz je plynulý. Ať už na přechodech Pomezí s Německem, nebo na Dolním Dvořišti s Rakouskem. Navíc se otevřely všechny přechody mezi těmito dvěma státy.



"Zaplať pánbůh. Měl jsem to o 60 kilometrů delší," zajásal jeden z pendlerů. "Jsme spokojení, můžeme totiž vstávat o půl hodiny později," dodal další. "Nemusíme objíždět půlku republiky," radoval se jiný z pendlerů. "To, co ušetříme na cestě, dáme zase na těch testech," postěžoval si další pendler.



Stále platí povinnost, že lidé při vstupu do Česka, včetně pendlerů, musí doložit negativní test na nákazu koronavirem. Do pondělního dne bylo otevřených osm přechodů s Rakouskem. Nově teď dalších osm. Do Německa se jezdilo až do pondělí přes 17 přechodů. K nim v úterý přibylo dalších 24.



"Neznamená to, že by došlo k turistickému otevření hranic, že by lidé mohli cestovat ven za turismem, to zatím nedoporučujeme," upřesnil mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.



Policisté zároveň zrazují lidi od toho, aby se pokoušeli přecházet hranice jinudy než přes vytyčené přechody. A tak se vyhnuli případné kontrole. Za to hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun.



"Pořád tu nebude turistický ruch. Nám to vlastně blokuje stovky, možná tisíce pracovních míst," sdělil starosta Aše Dalibor Blažek. Do Česka totiž dál nemohou běžní turisté ze zahraničí. Obrátit to musel i cyklista z Bavorska.



Občané Evropské unie musí mít u sebe také negativní test na Covid-19. A přicestovat k nám mohou jen za účelem práce nebo návštěvy příbuzných. A to na 72 hodin.