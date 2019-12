Poslanci řešili Babišův audit. Bez překladu s tím byli hotovi rychle

Sněmovní kontrolní výbor, který v úterý mimořádně zasedal ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, nemohl jednoznačně rozhodnout. Nemá totiž k dispozici českou verzi auditní zprávy Evropské komise, ale pouze anglickou, kterou úřady sice zatím oficiálně nezveřejnily, ale i tak se objevila na veřejnosti. Dle ní Babiš má dál vliv na holding Agrofert, i přes to, že ho vložil do svěřeneckých fondů. Sněmovní výbor debatu na toto téma přerušil do doby, kdy bude mít oficiální překlad.