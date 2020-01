Koronaviru podlehlo už 25 lidí. Zabíjí víc než běžná chřipka, tvrdí vědci

Smrtící epidemie koronaviru si v Číně vyžádala už nejméně 25 životů. Čínská televize CTGN dokonce uvádí, že mrtvých je už 26. Skutečný rozsah nákazy není známý, zdá se však, že je nemoc smrtelnější než sezónní chřipka. Počet potvrzených případů nakažení se v pátek vyšplhal na 846, což znamená, že úmrtnost je zatím tříprocentní.

Studie čínských vědců z podzimu roku 2019 uvádí, že každý rok na chřipku v Číně zemře 88 100 lidí, takže úmrtnost se pohybuje mezi 1,6 a 2,6 procenty. Zatím však nový kmen koronaviru není smrtelnější než koronaviry SARS a MERS. Úmrtnost kmenu SARS je kolem 10 procent, zatímco MERS zabil 34 procent nakažených.

Epidemie nového koronaviru se ale mezi lidmi rychle šíří a jaké bude mít následky, je zatím nejisté. Čína proto ve čtvrtek uzavřela tři města v provincii Chu-pej, která je nákazou postižena nejsilněji. Situace je nejhorší ve městě Wu-chan, kde zemřely téměř všechny oběti viru.

Zdravotní péče ve městě je na pokraji kolapsu - nemocnice nezvládají nápor pacientů a zdravotní personál je vyčerpaný. Ve čtvrtek započala stavba nové nemocnice ve Wu-chanu, která by měla mít kapacitu tisíc lůžek a sloužila by pouze pro pacienty nakažené koronavirem.

Stavba by měla být hotová už 3. února. Wu-chan se inspiroval Pekingem, který v roce 2003 kvůli epidemii koronaviru SARS dokázal postavit nemocnici za méně než sedm dní.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC