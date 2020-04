Koronavirus v Chorvatsku: Takhle nemoc řádí v oblíbené destinaci

Nemoc Covid-19 se v Chorvatsku poprvé objevila v Záhřebu 25. února. Nových případů v zemi přibývá stále pomaleji, například ve středu přibylo jen 2,2 % (v Česku to bylo 2,6 %). Největší nákazu hlásí hlavní město Záhřeb. Vysoký počet nakažených je i v přilehlých regionech. Koronavirus se nevyhnul ani přímořským oblastem. Split a okolí hlásí 381 případů, Dubrovník 96 případů a Istrie 88 nakažených.

Pořád je to ale výrazně méně, než v České republice, kde ve čtvrtek ráno bylo 6 303 případů a 166 úmrtí. Počet případů ve Splitu odpovídá třeba nákaze v Jihomoravském kraji. Naopak žádný kraj v České republice nevykázal méně než 100 případů.

V Chorvatsku stoupá také počet těch, kteří se už vyléčili. A roste dokonce rychleji, než počet nových případů nákazy. Zatímco ve čtvrtek oznámilo ministerstvo zdravotnictví 50 nových nakažených, vyléčených přibylo 56. Za posledních 24 hodin přibyla i dvě úmrtí - jedno v Záhřebu, druhé v Dubrovnicko-neretvanské župě.

I Chorvatsko přijalo přísná protiepidemiologická opatření a to včetně uzavření hranic pro cizince od 19. března. Překročit je mohli jen chorvatští občané vracející se do vlasti. Vzhledem k tomu, že turistický ruch v zemi tvoří významný podíl na hrubém domácím produktu, řeší Chorvaté, jak bude vypadat letošní turistická sezóna.

Vrátí se Češi a další turisté?

Velký zájem vyvolala v Chorvatsku snaha české Asociace cestovních kanceláří o vytvoření bezpečného koridoru, který by umožnil českým turistům k Jadranu v létě vycestovat. Asociace s ním přišla minulý týden, vláda to ale přijala spíše vlažně. Na úterní tiskové konferenci, kde komentovali ministři rozvolňování opatření, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že na hranice a cestování řeč nepřišla.

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve středu připustil, že by v červnu mohlo padnout rozhodnutí o zmírnění opatření, které by umožnilo cestovat do zemí stejně nebo méně zasažených epidemií, než je Česká republika. V anketě na TN.cz se 49 % čtenářů vyslovilo, že by v létě k moři vycestovali. Rozhodnuto zůstat v Česku je 40 % respondentů, zbytek uvedl, že do zahraničí nejezdí ani za normálních okolností.

Dotazu, jestli přijme země české turisty, čelil také chorvatský ministr turismu Gari Capelli. Podle něj nezáleží jen na přání Čechů, turistů z dalších zemí a chorvatského turistického sektoru, ale na epidemiologické situaci a na tom, jaká opatření vláda a místní samosprávy přijmou.

Pro aktivity českých cestovních kanceláří měl pochopení. "Nemají teď moc prostoru na práci, hledají cestu, jak lidi dostat k moři, Chorvatsko považují za nejsnadnější cestu a mají zde dobré výsledky. Jestli se jim to povede, to uvidíme, nezáleží jen na nás, ale také na ostatních zemích," citovaly oficiální stránky ministerstva Capelliho.

Pokud by se Češi do Chorvatska v létě přece jen dostali, čeká je tam příjemné překvapení. "Ceny budou samozřejmě nižší, bude to levnější. Hlavně soukromé ubytování," řekl Capelli pro web Total-Croatia-News.com. Levnější podle něj budou i pronájmy lodí a kempy. Ty a také soukromé ubytování to navíc zřejmě budou mít jednodušší než větší hotely, pokud jde o protiepidemiologická opatření.

Stejně jako Česká republika chce i Chorvatsko podpořit domácí turistický ruch. Ten se ale na příjmech sektoru v posledních dvou letech podílel jen 12 procenty. K podpoře cestování po Chorvatsku ministerstvo chystá například slevové karty pro občany.