Koronavirus versus chřipka: Kdo je větší zabiják?

Tělesná slabost, škrábání v krku, ztížené dýchání a vysoká horečka. Zatímco ještě na podzim byste podobné symptomy přičítali obyčejnému nachlazení nebo chřipce, dnes vás nejspíš přepadne strach, zda jste nechytili obávaný koronavirus 2019-nCoV.

Projevy mají obě nemoci skutečně stejné: nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ani rychlost, s jakou se u vás nákaza projeví, není vypovídající. Shodně se přenášejí kapénkovou infekcí, inkubační doba chřipky je od jednoho do tří dní, u koronaviru se zatím zjišťuje, obvykle je od jednoho do sedmi dní, maximálně do dvanácti dní.

Obavy by měly vyvolávat nemoci obě, shodně totiž mohou, pokud se neléčí nebo postihnou oslabeného člověka (malé dítě, seniora, chronicky nemocného), mít tendenci ke vzniku komplikací. Koronavirus dokáže přerůst v dýchací onemocnění zvané těžký respirační syndrom nebo v zápal plic, které mohou skončit až smrtí. I chřipka se může zhoršit v závažný chřipkový zánět plic, na který pak umírá až polovina pacientů. Může také zhoršit chronické zdravotní problémy, zejména dýchací a srdeční.

"Mezi další chřipkové komplikace patří myokarditida, perikarditida, myositida často provázená myoglobinurií, encefalitida nebo meningitida. Pacienty ale může ohrozit také druhotná bakteriální infekce, která vzniká v důsledku rozsáhlé destrukce epitelu dýchacích cest způsobené virem chřipky. Mikrobi tak mají otevřenou cestu k průniku do dolních dýchacích cest, což může vést k bakteriální pneumonii. Zánět plic bývá častější u starších dospělých. U dětí se naproti tomu častěji vyskytuje zánět středního ucha nebo zánět vedlejších dutin nosních," varuje ministerstvo zahraničí.

Kvůli chřipce zavírají některé školy, v Česku hlásí epidemický stav:

Úmrtnost na koronavirus je kolem 3 %. Úmrtnost na chřipku je o výrazně nižší, jde ale o dlouhodobě jediné infekční onemocnění, které se i vy vyspělých zemích zásadněji podílí na statistikách celkové úmrtnosti. V České republice každoročně umírá v souvislosti s chřipkou průměrně 1500 lidí.

Ke koronaviru odborníci doporučují přistupovat v podstatě podobně jako právě k chřipce. Posilovat přirozenou obranyschopnost, dbát na hygienu a vyhýbat se viditelně nemocným. V případě podezření na nákazu pak co nejdříve navštívit lékaře a začít užívat vhodné léky.

"Pro infekci 2019-nCoV zatím není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky. I Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje, že se dá léčit množství symptomů této nemoci. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta," vysvětluje ministerstvo zahraničí.

Chřipka v nás možná nevyvolává takové obavy, protože jde o nemoc známou, každoročně se opakující, na kterou existují dostupné léky i účinné očkování. Koronavirus, který ještě není zcela vědecky probádán a proti kterému lidstvo zatím nemá vakcínu, vyvolává oprávněné obavy. Je třeba včas zamezit jeho šíření i z toho důvodu, aby nezmutoval v něco horšího.

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli koronaviru stav nouze.



To ovšem dokáže i chřipka. Byly to právě její zmutované pandemie, které lidstvo vybíjely ve velkém, jako chřipka španělská, ruská či ptačí. Zvýšenou opatrnost si ale zaslouží i běžná chřipka, zejména pokud její výskyt narůstá. V pátek překročila Česká republika hranici pro vyhlášení plošné chřipkové epidemie.