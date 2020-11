Kraje přijdou o stovky milionů korun. Poslanci jim je odmítli poslat

V Poslanecké sněmovně se v úterý hlasovalo o příspěvku pro OSVČ a malé podnikatele. Senát k návrhu vložil pozměňovací návrh, který by krajům kompenzoval výpadek daňových příjmů. Podle návrhu Senátu by každý kraj dostal 300 korun za občana. Například Praha by získala téměř 400 milionů a Zlínský kraj by si polepšil o 175 milionů.



Poslanci ale naopak schválili příspěvek pro společníky malých firem, OSVČ a lidi pracující na dohodu. Stát jim chce plánuje vyplácet 500 korun denně.



Na kompenzacích se ale budou podílet i obce. Právě kvůli tomu chtěl Senát poslat krajům příspěvek 300 korun na občana. Pro obce už Poslanecká sněmovna dříve schválila příspěvek 1250 korun na obyvatele.





Pomoc pro OSVČ navazuje na program Pětadvacítka, ze které se vyplácely příspěvky pro podnikatele zasažené jarní vlnou epidemie. Finanční správa novou pomoc spustila ve středu 4. listopadu. Přijaté žádosti ale začne vyřizovat až poté, co bude dokončený legislativní proces.



"Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou," informovalo ministerstvo financí.