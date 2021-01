Krematoria nestíhají. Nebožtíky plánují rozvážet po celém Česku

Ostravské krematorium už je za hranou kapacity. Kritická je situace i na Olomoucku, Karlovarsku nebo Zlínsku. Systém je přetížený.

"V jihlavském krematoriu provádíme průměrně 150 žehů měsíčně, ale například za měsíc prosinec jsme jich měli 365," popsal Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které jsou provozovatelem jihlavského krematoria.

I přesto, že jihlavské krematorium je na hranici své kapacity, nabízí ostatním pomoc. "Jsme schopni od nich přijmout 20 těl týdně," řekl Málek.

Česko čekají transporty zemřelých napříč republikou. Hned po víkendu převezou 50 těl z přetížené Ostravy do krematoria v Hustopečích u Brna. Další převozy budou následovat.

"To by mělo být zajištěno speciální technikou – mrazící zařízení, buď návěsy, nebo kontejnery, primárně hasiči s doprovodem policie," shrnul ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Ne všichni lidé jsou ale z převozu nebožtíků nadšení. "Já bych rozhodně nechtěla, pokud by někdo z mých nejbližších umřel, aby ho vezli na kremaci někam jinam," svěřila se TV Nova jedna z obyvatelek Vysočiny.

Kolik těl se bude převážet, odkud, kam, jakým způsobem a jak často – to chce vláda vědět do pondělí. Před nedostatečnými kapacitami už přitom prý odborníci ministerstvo pro místní rozvoj varovali. Předseda Asociace pohřebních služeb Jaroslav Mangl už v minulosti upozorňoval, že je třeba novelizovat zákon o pohřebnictví.

Kromě převozů zemřelých bude součástí opatření třeba i nařízení nespalovat zahraniční nebožtíky. Některá krematoria zejména v pohraničí si totiž takovými kremacemi přivydělávají. Jde o tisíce těl ročně.

"Jedná se o Polsko, Rakousko, Německo. V tomto případě je dobře, že se bude chtít omezit toto zpopelňování, aby se uvolnily kapacit našich krematorií," souhlasí s opatřením Mangl.

Ve hře je také zrušení emisních limitů v okolí krematorií tak, aby mohla v případě nouze fungovat v nepřetržitém provozu. "To je věc, která by mohla být odstraněna, a ty kapacity by byly využity naplno," míní Hamáček.

Další uvolnění kapacit by mohlo přinést i spalování anatomického odpadu, jako jsou třeba amputované končetiny, nově ve spalovnách odpadu.