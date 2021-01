Krematorium nestíhá, v Česku loni zemřelo nejvíc lidí za desítky let!

V Česku zemřelo vloni nejvíc lidí za čtvrt století. Statistici za jedenáct měsíců napočítali podobný počet zemřelých jako v jiných letech za celý rok a přičítají to také pandemii. Některá krematoria se kvůli tomu dostala do problémů a například v Ostravě museli pro nebožtíky zajistit navíc chladící box a dva návěsy.

Pohřební auto za autem - tak to teď vypadá v ostravském krematoriu. Za pouhou čtvrthodinu sem navezla dvě desítky rakví. Ostravské krematorium - jediné v kraji - nestíhá. V regionu se epidemie šíří a přibývá také úmrtí.

"Toto v podstatě v České republice nemá obdoby, většina krematorií je na polovičních číslech než jsme my," tvrdí ředitel toho ostravského Ivo Furmančík. "Momentálně je ta situace opravdu kritická s tím, že už opravdu nemáme kde ta těla, ty zemřelé uskladňovat," přidává se náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová (ANO).

Přitom krematorium jede na tři směny a spaluje se ve třech pecích. Za den tu zvládnou zpopelnit zhruba 59 těl. Jenže v posledních dnech sem pohřební služby přivážejí i přes sto zemřelých.

V krematoriu mají navíc chladicí box a dva návěsy - poslední z nich funguje od Nového roku. "Ten výrazný počet samozřejmě souvisí s pandemií, protože 20 až 30 procent zemřelých, někdy v tom návozu je to až polovina, je zemřelých na covid," tvrdí Šebestová.

Podle ministerstva zdravotnictví s covidem umírají především senioři starší 65 let. Naopak u mladých do 24 let jsou mezi mrtvými dva muži. Svou roli hraje podle odborníků i psychika - senioři jsou často osamocení a chybí jim kontakt nebo naopak se bojí k lékaři vůbec jít. Podobná situace jako na severu Moravy může nastat i v dalších krajích.

"Stíháme, ale zaznamenáváme samozřejmě, že nám žehy opět rostou. I počet těl, která nám navážejí pohřební služby," říká ředitelka českobudějovického krematoria Kateřina Vrbová.

Zatím nejvíce obětí připadá na Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Podle krematorií bude leden ještě horší než předchozí měsíce.