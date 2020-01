Kremlík má další problém, firmu chtěl prosadit bez výběrového řízení

Výběr mýta je pro státní pokladnu zásadní a supervizor, neboli nezávislý auditor, na to dohlíží. Z interní dokumentace ministerstva dopravy ale vyplývá, že exministr Kremlík chtěl tendr na nezávislého supervizora zrušit a zakázku bez výběrového řízení dohodit státní firmě Cendis.

"Vzhledem k tomu, že do spuštění nového mýtného systému zbývají jen tři měsíce, má-li věc zabezpečovat Cendis, je zapotřebí rychlého rozhodnutí ve věci," stálo v interní komunikaci ministerstva.

Společnost už na svých webových stránkách avizuje, že je na to připravena. Podle odborníků ale nemá žádné zkušenosti. "Při tom, jak je mýtný systém poměrně komplikovaná záležitost, si nedovedeme představit, že při současném stavu věcí by mohla tato společnost kontrolu mýtného systému převzít," nechápal mluvčí Czechtoll Miroslav Beneš.

Navíc nezávislý auditor už z výběrového řízení vzešel. Teď se jen čeká na to, jak se antimonopolní úřad vypořádá s námitkami. Že by před jeho konečným rozhodnutím exministr počítal se zrušením tendru, jeho vítěze překvapilo.

"Všeobecně předpokládáme, že zakázky, které stát vypíše a vysoutěží dle zákona o veřejných zakázkách, skončí podpisem smlouvy s vítězem. V opačném případě by to mělo negativní dopad na jistotu soutěžního prostředí ve veřejné sféře," vysvětlil Petr Polák, viceprezident CGI IT.

Exministr chtěl zakázku státní firmě Cendis dohodit prý proto, aby mohl stát na supervizora dohlížet. "Záměrem ministra dopravy Kremlíka bylo, že stát bude vykonávat kontrolu vlastní státní společností. Tedy že bude mít pod kontrolou samotného kontrolora," uvedl Jakub Stadler, ředitel odboru komunikace ministerstva dopravy.

Ředitelství silnic a dálnic, které tendr vypsalo, tvrdí, že Cendis nakonec supervizorem nebude. "To výběrové řízení proběhlo s jasným výsledkem. Bude podepsána smlouva s tím, kdo vyhrál výběrové řízení a to není společnost Cendis," řekl Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Vladimír Kremlík jako ministr dopravy skončil tento týden poté, co obhajoval předraženou zakázku na eshop s dálničními známkami, kterou bez výběrového řízení ministerstvo dohodilo společnosti Asseco Central Europe. Kritizovanou zakázku se Kremlíkův nástupce Karel Havlíček, rozhodl zrušit.