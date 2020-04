Za porušení opatření pokuta na místě. Hamáček chce posílit pravomoci policie

Na středečním zasedání se Ústřední krizový štáb v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) dohodl na tom, že je potřeba prodloužit nouzový stav o 30 dní. Doporučí proto vládě, aby o to požádala Poslaneckou sněmovnu.

"Kdyby se ukázalo, že systémy, například chytrá karanténa, fungují, a nárůst nových případů není tak strmý, tak by i v nouzovém stavu mohlo dojít k uvolňování současných opatření," uvedl Hamáček na tiskové konferenci.

"Rozhodli jsme se rovněž, že pošleme do Sněmovny návrh zákona, který řeší pravomoci policie," řekl Hamáček. Kdyby policisté odchytili někoho, kdo nerespektuje vládní nařízení, mohli by mu na místě uložit blokovou pokutu do výše 10 tisíc korun.

Až doposud to totiž funguje tak, že se to řeší ve správním řízení. "To je zdlouhavé, neefektivní. Pokuty za porušení mohou jít aktuálně až do milionů, jejich vymahatelnost je ale v čase problematická. Než lidem hrozit drakonickými pokutami, je jednodušší přenést to na policii, která uloží na místě pokutu deset tisíc korun a je to. Je to velmi silný nástroj, který tu chyběl," vysvětlil Hamáček.

Krizový štáb také navrhne vládě, aby některým firmám, které vyrábějí ochranné pomůcky, nařídila přednostní dodávky pro stát. "Čeští výrobci ale nejsou ti, kteří by dodávali velké objemy. Ta výroba je tu nastavená jinak," dodal Hamáček.

