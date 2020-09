Kuberová odmítla Zemanovo vyznamenání. "Manžel by o to nestál!"

Prezident Miloš Zeman chtěl udělit zesnulému Jaroslavu Kuberovi (ODS) vyznamenání in memoriam. Jeho manželka Věra Kuberová jeho nabídku odmítla. Je přesvědčená, že bývalý šéf Senátu by si to takhle nepřál. Nabídka přišla v době, kdy je Miloš Vystrčil (ODS) na Tchaj-wanu.