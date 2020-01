Kuřáky čeká krušný rok. O důvod víc, přestat kouřit již nyní

Koncem roku prošel sněmovnou návrh vládní koalice na úpravu daňového balíčku, zdražení přinesl mezi jinými i pro kuřáky. Ti vzestup cen za svůj oblíbený zlozvyk pocítili již s příchodem nového roku, skutečné zdražení ale teprve přijde, zřejmě na jaře. Cena za krabičku by měla podle odhadů stoupnout o dvanáct až třináct korun. Zdražovat by se mělo zřejmě i v následujících letech.

Na rozdíl od našich polských nebo slovenských sousedů s novými cenami kuřáci zaplatí asi o dvacetikorunu na krabičku více, lze tedy očekávat nárůst přeshraničního obchodu z těchto zemí. Naopak opadne zájem o dosud levnější cigarety ze strany německých a rakouských kuřáků, ceny se těmto zemím vyrovnají. Tabákové společnosti i státní pokladna by tak díky novým cenám mohly letos zaznamenat pokles v prodejích.

Máte-li v oblibě mentolové cigarety, s nimi se budete muset rozloučit úplně. I přes značnou oblibu bylo prokázáno, že ovoněné cigarety škodí ještě více než ty klasické. Mentolem ochlazený kouř totiž vdechujete hlouběji a udržíte ho v plicích déle, než kouř klasický, čímž stihne napáchat větší škody. Evropská unie proto svou směrnicí prodej těchto cigaret zakázala již v roce 2014, přechodného období pro výrobce skončí 20. května 2020, po tomto datu již mentolové cigarety nikde v zemích EU nepořídíte.

Kuřáky mohou překvapit i nové pokuty. Například v sousedním Rakousku, kam v zimě míří řada Čechů na lyže. Od 1. listopadu 2019 zde vstoupil v platnost zákon, který zakazuje kouření v restauracích, barech a kavárnách s výjimkou venkovních prostor a zahrádek. Za jeho porušení hrozí pokuta 100 eur (2500 Kč), při opakovaném porušení až 1000 eur (25 000 Kč). Rakousko bylo jedním z posledních evropských kuřáckých rájů, nyní si v místech, kde se prodává a konzumuje jídlo a nápoje, nezapálíte již ani doutníky, vodní dýmky a dokonce také elektronické cigarety. Nenechte se zmást, pokud kolem sebe uvidíte popelníky nebo kouřící místní. Rakušané zaujímají k zákazu dlouhodobě odmítavý postoj a je možné, že leckde se budou snažit zákaz obejít.

Pokud hodláte cestovat naopak za teplem, raději si s sebou neberte právě elektronickou cigaretu. Do mnoha zemí se totiž nesmí vozit, mohli byste o ni na letišti přijít. Dovoz je zapovězen například do Spojených arabských emirátů, pozor, pokud v Dubaji třeba jen přesedáte. Od loňského září je dovoz zakázán také do Indie.

Zákaz kouření pak platí pro elektronické cigarety například v Saúdské Arábii, Singapuru, Libanonu, Taiwanu, Vietnamu, Kambodži nebo v Indonésii. V některých zemích můžete za vapování skončit dokonce ve vězení, na Filipínách hrozí několik měsíců, v Indii až tři roky, v Thajsku ale až deset let.

Uvažujete, že přestanete kouřit úplně? Na další stránce vám poradíme, jak nad zlozvykem úspěšně zvítězit.