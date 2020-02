Slepá žena vyhozená z auta: Konflikty měla už dříve, úřednici zmlátila holí

Českou republikou otřáslo video, na kterém řidič Boltu vyhodil nevidomou ženu z auta na silnici. Na hlavu řidiče se snesl hněv celého národa, ale policie případ posoudila jen jako přestupek. Že by muži zákona věděli něco víc, co se mezi lidi nedostalo? Redakce TN.cz zapátrala a zjistila, že i nevidomá žena měla v minulosti nějaké konflikty a asi není zcela snadné s ní vyjít. Své o tom ví například jedna pracovnice OSPODu, na kterou nevidomá žena zaútočila holí.

Prakticky v celém Česku se tento týden mluvilo o neurvalém řidiči, který vyhodil slepou ženu z auta na ulici, protože nechtěl vézt jejího psa. Konec incidentu byl natočen na video a všechno vypadalo naprosto strašlivě.

Video však zachycuje jen konec události a není jasné, co přesně se dělo uvnitř vozu. Nevidomá žena tvrdí, že ji řidič chtěl vyrvat telefon, když si chtěla zavolat na pomoc policii, řidič to popírá a TV Nova řekl, že se ji snažil 10 minut přesvědčit, aby z auta se psem vystoupila a že ji zavolá jiné vozidlo, které ji i se psem odveze. Jak celá událost dopadla, viděli všichni na videu. Slepá žena uprostřed ulice volá o pomoc, mladý muž odjíždí z místa konfliktu v černém autě. Scéna skoro jako z akčního filmu. Podívejte se na videu sami:

Na první pohled bylo podivné, když policie případ posoudila jen jako přestupek a v podstatě nechala trest "jen“ na zaměstnavateli řidiče, který s ním obratem ukončil spolupráci. Nabízí se tedy otázka, jestli muži zákona už neměli s některým z aktérů incidentu předchozí zkušenosti, a proto k případu přistoupili s "jistou dávkou nadhledu“?

Redaktoři TN.cz proto zapátrali v okolí slepé ženy a zjistili, že konflikty měla už v minulosti, kdy například napadla holí pracovnici OSPODu v Ústí nad Labem. "Jednalo se o útok na Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Napadena byla tehdejší vedoucí úřadu," popsal zdroj, jehož identitu redakce TN.cz zná, ale rozhodla se ji nezveřejnit.

Pracovnice úřadu údajně jednala s paní Květou, protože se jí a jejímu nevidomému manželovi narodilo dítě a OSPOD měl povinnost zjistit, zda je o něj řádně pečováno. "Uhodila ji švihem hole přes rameno a poté předstírala epileptický záchvat, protože na ni byla volána policie. Řešila to přestupková komise," popsal incident zdroj TN.cz.

"Z osobní zkušenosti mohu sdělit, že zaměstnankyně úřadu byla vždy profesionálka, která jednala s dávkou empatie. Tím chci říct, že paní Květa jistě neměla důvod k útoku," popsal zdroj, který měl také s nevidomou ženou osobní zkušenost. "Jednání s ní byla vždy komplikovaná (plná vulgarismů ze strany paní Květy)," dodal zdroj s tím, že teď už bývalý řidič Boltu se zachoval k nevidomé ženě špatně, ale zřejmě mohly incidentu předcházet ostré invektivy z druhé strany.

"Obecně vám mohu říct, že jsou naši pracovníci uráženi a napadáni. Řešíme to tak, že se tam pohybují strážníci. Máme i další opatření, která nebudeme sdělovat, ale tyhle situace nás mrzí," řekl Karel Rouč, tiskový referent kanceláře primátora z Ústí nad Labem.

Ani v domě, kde bydlí, nejsou sousedé se soužítím s rodinou slepé ženy zcela nadšení. "Často má problémy se svým psem, že ji neposlouchá a ona na něj na ulici křičí. Lidé jí občas musí to zvíře převést přes silnici. Takže si vždy říkám, jak se k němu asi chová, když se tohle děje," popsal další ze svědků svou zkušenost s nevidomou ženou.

Ve stejném vchodě bydlí paní Olga. Ta redakci TN.cz přiznala, že těžce snáší hluk, který z bytu nevidomé ženy vychází. "Její děti jsou hrozně hlučné, do tří do rána tam dělají bordel. Manžel tam už několikrát vlítnul. Naposledy poté přišla i se psem k nám a manžel s ní měl nějaký problém, dohadovali se. Paní je docela sprostá," popsala Olga problémy v soužití. "Ty děti si tahají kamarády i do chodby a tam taky často dělají hluk," dodala Olga. "Ale jinak mi přijdou vychovaný. Ten její syn mi i pomohl s taškami,“ popsala Olga.

Podívejte se na svědectví paní Olgy:

I na sociálních sítích se objevily komentáře o nevidomé ženě. "Její syn chodil k nám do školy. Ona a její muž jsou nevidomí. Neznám agresivnější a vulgárnější lidi, než jsou oni dva," napsal jeden z uživatelů. "Pár let zpátky jsme spolu čekaly, až ráno otevřou tehdejší poštu v Jateční. Kopala a tloukla holí do skleněných dveří a dobré tři minuty řvala. Do pr*ele, otevřete vy líný k*rvy, já jsem slepá a vy mě tady necháte čekat, vy svině, chcípněte. Bál se jí i pes, kterého měla s sebou," popsal další komentující na sociální síti.

Ke všem informacím uvedeným v tomto článku měla nevidomá žena možnost se vyjádřit, což napřed učinila, později ale své reakce, které má portál TN.cz k dispozici, stáhla.