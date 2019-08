Kvůli viru rybáři v Praze utratili už 12 tun ryb! Herpesem je postiženo 8 míst

Před rybí nákazou varují u rybníků ve Vinoři cedule. Rybáři se bojí, že se virus přenese i do okolních vod. Rybník Velká obůrka ve Vinoři je už vypuštěný, teď bude zasypán vápnem a znovu napuštěn bude až za několik týdnů.

Příští týden bude zasypán i Cukrovarský rybník v Praze. Onemocnění přenáší často okrasný druh kapra. Po něm se koi herpes virus také jmenuje. "Někdo má doma třeba koi kapra v nějakém rybníčku, který je nakažený, neví o tom, už je veliký na ten rybníček nebo na to aquárium, hodí ho k nám do rybníka a už je tam," popisuje možnost nákazy Pavel Vrána z Českého rybářského svazu.

"Lidé z veterinární správy nám říkali, že nejpravděpodobnější je, že to tam zaneslo buďto ptactvo, nebo že to může být z nějaké vadné sádky," řekl radní pro územní rozvoj a životní prostředí David Smoljak.

Herpes virus může být v hostiteli měsíce až roky, aniž by na něm byly patrné příznaky nákazy. "Ty ryby tady hnijí dlouho, rybáři na to nijak nereagovali. Pak zjistili, že to je ten virus a že je to v podstatě nutný vyhubit všechno," popsal obyvatel Vinoře.

Lidi ani domácí zvířata se prý nakazit nemůžou. Přesto kapři skončili v kafilerii. "Kde je jednou prokázán výskyt herpes virózy, tam se musí provést depopulace, to znamená vyhubení celé té osádky, aby se zabránilo přenosu virusu na další místa," řekl Pavel Vrána z Českého rybářského svazu.

V Evropě se vyskytla herpes viróza na osmatřiceti místech. Osm jich je v Česku - na Pardubicku, Kutnohorsku a na dalších místech Středočeského, Jihočeského a Moravskoslezského kraje.