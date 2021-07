Jejich láska byla osudová: Lasica poznal Vašáryovou už jako 13letou

Psal se rok 1961, když Milan Lasica poznal Magdu Vašáryovou. Bylo mu 21 a studoval na bratislavské Vysoké škole múzických umění. Její starší sestra Emília Vašáryová byla jeho spolužačka. Stěží ho napadlo, že se 13letá dívka o dvě desetiletí později stane jeho manželkou.

Lasica se poprvé oženil už o rok později. Ve svých 22 letech si vzal zpěvačku Zoru Kolínskou. Ucházel se o ni rovněž Josef Abrhám, rusovlasá slovenská diva ale dala přednost Lasicovi. Vztah ale nevydržel, po osmi letech se rozvedli.

Také Vašáryová za sebou měla nevydařené manželství, když se začali s Lasicou dávat dohromady. Jejím prvním mužem byl herec Dušan Jamrich.

Láska se mezi nimi začala rodit až po 20 letech od prvního setkání. Vašáryová, která se kromě herecké kariéry později vrhla i na diplomatickou dráhu, svému budoucímu choti do té doby dokonce vykala.

Oťukávali se v šatně

"Znali jsme se odjakživa, ale nikdy jsem se nazamýšlela nad prvním pohledom a nějakým jiskřením. Byla jsem mladší a vždy jsem ho pozdravila: Dobrý den, pane Lasico, a on na mě: Servus, Adiko! Toto trvalo skoro do mých 30 let. Vykala jsem mu a on mi tykal," prozradila Novému času.

Jak dále Vašáryová svěřila, po konci manželství často chodila Lasicu a jeho kolegu a kamaráda Júlia Satinského navštěvovat do šatny v divadle. "Většinou se se mnou bavil jen Julo, protože on byl na rozdíl od Milana komunikativní," smála se. Satinský se v Česku proslavil rolí Alberta v komedii S tebou mě baví svět.

Nakonec to ale mezi ní a Lasicou zajiskřilo, i když by sama Vašáryová tohle slovo nepoužila. "Nebyla to romantika ani žádné osvícení, ale dva lidé, kteří se odjakživa poznali, se najednou dali dohromady," zavzpomínala.

Náhlá smrt na jevišti

Vašáryová a Lasica spolu mají dcery Hanu a Žofii. Jejich velká láska trvala přes 40 let. Rozdělila je až smrt, jak se říká i v nejznámějším svatebním slibu.

Lasica v neděli večer vystupoval s orchestrem na výročním koncertě v bratislavském Studiu L+S. Když dozpíval písničku Ja som optimista, náhle zkolaboval a skácel se k zemi. Jako první o tom informoval portál SME. Příčinou byla porucha srdečního rytmu.

Vašáryová ještě den před koncertem na vystoupení zvala fanoušky svého manžela na facebooku. "A můj muž prý nejradši zpívá s vámi," napsala k pozvánce. O den později už z ní byla vdova. Herečka tak prožívá nejobtížnější období v životě. Lasicovi bylo 81 let.

Milan Lasica zemřel v neděli večer přímo na jevišti: