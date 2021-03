Lék proti covidu je před schválením, řekl Babiš. Výzkum je přitom na startu

"V delegaci je se mnou profesorka Vašáková, která s dalšími týmy našich vědců vyvinula podobný lék, který je ve finále schvalování u SÚKLu. Bude se podávat jak v tabletkách, tak se bude taky inhalovat," popsal premiér Andrej Babiš (ANO).

Vyjádření předsedy vlády ráno vyvolalo mezi odborníky i veřejností poprask. Jenže o novém léku nevěděli experti ani lidé z premiérem zmiňovaného Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

"Z toho vyjádření není přesně zřejmé, o který lék se vlastně jedná. V tuto chvíli s takovou nepřesnou informací nemohu uvést více," reagovala ředitelka SÚKL Irena Storová.

"Nejedná se o nějaký nový český lék, ale ve skutečnosti tři čeští vědci si všimli toho, že v loňském roce vyšly v zahraničním tisku dvě studie, které poukazovaly na to, že by lék bazedoxifen mohl fungovat i proti covidu-19," vysvětlil imunolog Václav Hořejší.

Že jde o už existující lék na osteoporózu, který se teď zkouší na covid, potvrzuje i jeden ze zmíněné trojice vědců. "Probíhá preklinické testování na laboratorních zvířatech. Ta inhalační forma by se mohla podávat pacientům, pakliže to dobře dopadne, během několika měsíců. Jako vědec bych daleko radši počkal na to, až budou první výsledky," popsal vědec Jan Brábek.

Na tom, že vyjádření premiéra bylo unáhlené, se shodují i další odborníci. "Je to velmi nezodpovědné v občanech vzbuzovat nějaké plané naděje," uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Podle expertů by ale mohl výzkum týmu doktorky Vašákové přece jen nakonec znamenat průlom v léčbě koronaviru.

Podívejte se, jak hodnotí nadějnost léku molekulární imunolog Václav Hořejší: