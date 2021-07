Lékaři budou sdílet dokumentaci lidí. Žádné úložiště nebude, řekl Vojtěch

Poslanci minulý týden schválili zákon o elektronizaci zdravotnictví. Posoudit jej nyní musí Senát. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by tak lékaři od příštího roku mohli mezi sebou sdílet dokumentaci pacientů.



"Je to skutečně krok dopředu pro české zdravotnictví. Právě v době covidu-19 jsme zjistili, jak je důležité sdílet data,“ řekl Vojtěch v pondělní Snídani s Novou.



Zároveň poznamenal, že cílem zákona je snadný přístup lékařů k dokumentaci pacientů. "Nechceme vytvářet žádné centrální úložiště. Data se budou pouze mezi lékaři sdílet v elektronické formě, která bude patřičně zabezpečená,“ doplnil Vojtěch.



Od příštího roku by podle šéfa resortu zdravotnictví mohl začít fungovat také elektronický očkovací průkaz. Ten by byl součástí systému eRecept. "Mělo by to usnadnit život pacientům. V průkazu by byla všechna očkování, která dotyčný absolvoval. Všichni by tak měli přehled,“ vysvětlil Vojtěch.

Vláda by navíc v pondělí měla projednat zkrácení intervalu mezi první a druhou dávkou očkování proti koronaviru. U řady lidí by se tak vakcinace zrychlila. "V tuto chvíli by se urychlení od 15. července týkalo pouze těch, kteří se nově zaregistrují. Pokud by to situace dovolila, tak poté by to bylo možné také u dalších,“ uzavřel Vojtěch.