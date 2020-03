Lékaři přijedou za lidmi s podezřením na virus domů. Ludvík popsal postup

Ministerstvo zdravotnictví zavedlo další opatření, kterými chce zabránit šíření koronaviru. Jedním z nich je to, že za lidmi, kteří mají podezření na nákazu Covidem-19, by měli dorazit zdravotníci přímo domů. Ředitel nemocnice v Motole popsal, jak to bude probíhat.

Ministerstvo se snaží zabránit tomu, aby potenciálně nakažení lidé šířili koronavirus dále. Opakovaně vybízí občany, kteří se obávají, že se mohli nakazit, aby nechodili ke svému doktorovi nebo do nemocnice. Místo toho by měli praktickému lékaři či přímo na hygienu zavolat.

"Před vstupem do nemocnic bude umístěna cedule s telefonním číslem. Na to budou volat lidé s příznaky, kteří i přes naše důrazné doporučení, že mají volat z domova, přijdou do nemocnice," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na twitteru.

Další novinkou je zavedení systému testování u možných pacientů doma. Každý případ posoudí hygienici, kteří mohou rozhodnout o vyslání záchranky se zdravotníkem, který odebere potenciálnímu pacientovi vzorky. "Ještě jednáme o detailech," informoval Vojtěch.

Nové opatření v Televizních novinách popsal také ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík. "V Praze by se podle plánu mělo začít ve středu, v ostatních městech ve čtvrtek," sdělil bývalý ministr zdravotnictví Ludvík.

Za pacientem by měla přijet zdravotní sestřička, která mu odebere potřebné vzorky, a zřejmě také lékař. "Protože pokud se doma budou dělat výtěry, musí se provést z nosohltanu. Když se ta tyčinka nezaboří dostatečně hluboko do nosu, nenabere se ten virus. Potom by byl test falešně negativní," upřesnil Ludvík.

Opatření podle něj zatím počítají s tím, že nakažených budou desítky, maximálně nižší stovky. "Do tohoto rozsahu se dá předpokládat, že se to zvádne. Pokud by byl ten počet vyšší, tak se potom musí přejít do jiné fáze," doplnil ředitel motolské nemocnice.

Ministr zdravotnictví a premiér Andrej Babiš jednali v úterý s řediteli nemocnic také o trvajícím nedostatku roušek a respirátorů. Ty chybí také některým praktickým lékařům, zubařům a lékárníkům. Podle Ludvíka vydrží motolské nemocnici roušky zhruba týden, na pátek má ale slíbenu další dodávku.

"S Andrejem Babišem jsme jednali s výrobci. Situace není lehká, poptávka je celosvětově vysoká. Vyzval jsem komory, aby upřesnily, kolik materiálu potřebují. Zajištění ochrany zdravotníků je priorita," prohlásil Vojtěch.

Ministr zdravotnictví v úterý oznámil, že v Česku je pět nakažených koronavirem. Kromě tří Čechů, kteří se nedávno vrátili ze severní Itálie, je mezi nimi i Američanka a Ekvádorka. I ty se zřejmě nakazily v Itálii, konkrétně v Miláně.