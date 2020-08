Pět lékařských kapacit promluvilo o nošení roušek! Politika, tvrdí někteří

V hromadné dopravě a vnitřních prostorách musí lidé v České republice od 1. září opět nosit roušky. Nepříliš oblíbené opatření se stalo terčem kritiky některých lékařů. Kritizují hlavně zbytečnost nařízení. Zastánci naopak vyzdvihují to, že roušky již na jaře Čechům pomohly následky zákeřné nemoci překonat.

Milan Kubek, internista a prezident České lékařské komory (ČLK)



"Na jaře se ukázalo, že roušky fungovaly. V současnosti jejich nošení zavádí většina zemí. Ukazuje se, že žádnou účinnější obranu proti šíření koronaviru nemáme, neboť vakcína dosud neexistuje, chytrá karanténa se ukázala iluzí. Pokud chceme, aby naše životy byly co nejnormálnější, je to nepříjemnost, kterou bychom v zájmu starých a nemocných spoluobčanů měli všichni vydržet."



Celou reakci Milana Kubka si můžete poslechnou zde:

Jan Pirk, kardiochirurg a přednosta IKEMu



"Podle mne je to čistě politické rozhodnutí a s medicínou to nemá nic společného."

Roman Šmucler, zubař a prezident České stomatologické komory





"Covid je jednoduchý logistický problém. Napadá těžce nemocné a vesměs na jasných místech – doma či ve špitálu. Rádoby bombastická řešení vlád Západu ale nahrávají extremistům. Ničí spoustu lidí a ti budou naslouchat komukoli, kdo udělá konec zmatku. Rozum! Ještě je čas vrátit se do kolejí před chřipkou."

Jiří Beneš, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce a přednosta 3. LF UK



Nemocnice na Bulovce zaslala koronavirový manuál sepsaný Jiřím Benešem. Beneš v manuálu radí: "Při cestě mimo domov mít s sebou roušku a nasadit si ji v případě, kdy se v okolí vyskytne člověk s příznaky akutní respirační infekce (rouška nechrání absolutně, ale v tomto případě významně sníží velikost expozice); po použití papírovou roušku vyhodit, látkovou roušku zabalit do igelitového sáčku a před dalším použitím vyprat."



"Úplně nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu, chovat se zodpovědně a nepanikařit. Covid-19 není středověký mor, je to respirační virová infekce, se kterou si můžeme poradit a se kterou se musíme naučit normálně žít."



Jedná se o výňatky z delšího textu. Celý manuál si můžete přečíst zde: Manuál ke koronaviru od Jiřího Beneše [pdf]

Jan Žaloudík, onkolog a senátor (ČSSD)



"Roušky jsou nástrojem psychosociální regulace a medicínský význam už nemají. Připadá mi to jako hloupost, naprostý nesmysl. Nevíme, čím to je, nebo není podloženo. Tyhle preventivní činy už ztrácejí medicínskou důstojnost. Pokud pro to nejsou nějaké zásadní důvody, a já o nich nevím, tak pro to nevidím důvod."



Kompletní vyjádření Jana Žaloudíka najdete v tomto a tomto článku na TN.cz.