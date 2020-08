Žaloudík ostře kritizuje návrat roušek. "Možná kluci vědí něco, co my ne!"

Uznávaný lékař a senátor Jan Žaloudík (ČSSD) nerozumí postupu vlády v boji s pandemií koronaviru. Návrat plošného nařízení nošení roušek je podle něj nesmysl. Je to jako zjišťovat při nehodě na dálnici, jestli má zraněný bradavici, řekl TN.cz dlouhodobý kritik přístupu ke Covid-19.

Roušky se od 1. září plošně vrátí do vozů hromadné dopravy, obchodů, škol a dalších vnitřních prostor. Nařízení má platit až do března příštího roku. Epidemiologickou situaci v Česku bude i nadále znázorňovat semafor rizika přenosu nákazy.

Nová pravidla v pondělí a úterý představili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a školství Robert Plaga (ANO). Setkala se s nepochopením nejenom laické, ale i odborné veřejnosti. Hlavou nad nimi kroutí i známý onkolog a senátor Jan Žaloudík (ČSSD).

"Všichni budeme mít aplikaci, budeme sledovatelní, všichni budeme mít roušku a dodržovat odstupy. Jsou to příliš vážné věci na to, aby se zaváděly jenom tak s jedním hloupým virem," řekl TN.cz Žaloudík. "Celý život jsem se pohyboval mezi chorobami, které fakt zabíjely. Připadá mi to jako degradace," pokračoval.

"Je to stejné, jako když se budete při velkém úrazu na dálnici, kde se válejí polomrtví lidé na silnici, zabývat tím, jestli mají bradavici na předloktí, nebo ne, a na základě toho je budete nějakým způsobem selektovat," dodal rázně.

Žaloudík kroutí hlavou nejenom nad vývojem politického pozadí pandemie v Česku, ale i ve zbytku světa. "Trvale mi na tom není jasný ten celosvětový rámec. Ať zauvažujete jakýmkoliv směrem, jste vždycky v nějaké konspirační teorii. Všechny teorie byly vždycky konspirační. Když nevím, jestli je země kulatá, nebo placatá, musím si to ověřit. Tyto věci se skutečně nedělají z titulu moci, anebo kluci vědí něco, co my nevíme. Může jít o bezpečnostní důvody, možná nám běží nějaká informační válka, o které ani nevíme," uzavřel onkolog.

Od začátku epidemie se v Česku potvrdilo 20 202 případů nákazy koronavirem. Momentálně s nemocí Covid-19 zápolí 5181 lidí, z toho 96 v nemocnicích. Podlehlo jí 399 infikovaných, 14 622 se zotavilo. Podle koronasemaforu jsou i nadále všechny okresy bez rizika komunitního přenosu. Zeleně (první stupeň pohotovosti ze tří) svítí jen Praha a Frýdecko-Místecko.

