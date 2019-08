Let Smartwings s jedním motorem řeší úřad, zatajili to před dispečery

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) se zabývá letem společnosti Smartwings z řeckého ostrova Samos do Prahy, během kterého letadlu přestal fungovat jeden z motorů. Úřad připustil, že postup posádky nebyl v souladu s bezpečnostními předpisy.

Podle mluvčí společnosti Smartwings Vladimíry Dufkové byla posádka zkušená a k jejímu pochybení nedošlo. "Postupovala v souladu s bezpečnostními a provozními postupy pro tyto případy," řekla redakci TN.cz krátce po incidentu Dufková.

Z prohlášení ÚCL však vyplynulo něco jiného. "V případě letu Smartwings po vysazení levého motoru nedošlo k přistání na nejbližším vhodném letišti tak, jak je to v zájmu bezpečnosti posádky a cestujících na palubě. V tomto případě to přímo požaduje výrobce letounu. Let byl však dokončen do cílové destinace," uvedl ředitel ÚCL David Jágr.

Posádka o závadě letadla dokonce nedala ani státům, nad kterými přelétávalo, vědět. "Pro HungaroControl je bezpečnost na prvním místě, a letadlu v potížích dáváme vždy prioritu, pokud máme informace o neočekávané události v maďarském vzdušném prostoru nebo nad Kosovem. V tomto konkrétním případu pilot nehlásil stav nouze a ani nás neinformoval o žádném problému s motorem," uvedlo pro TN.cz maďarské řízení letového provozu HungaroControl.

Maďarská Budapešť byla jedním z mezinárodní letišť, které letadlo na cestě do Prahy míjelo. Letoun byl v době poruchy teprve nad Egejským mořem a přistát tak mohl například v Soluni, Bělehradu, Záhřebu, Bratislavě, Vídni anebo právě v Budapešti. Posádka se ale rozhodla, že nejbližší vhodné letiště v tu chvíli bylo pražské, přestože bylo vzdálené přes dvě hodiny letu.

ÚCL případ nadále vyšetřuje a shromažďuje dostupné informace. "Po vyhodnocení přijmeme opatření. Zda to vyústí ve správní řízení vedené s velitelem letadla, společností, nebo dokonce podání trestního oznámení nelze v tuto chvíli předvídat. Pro zamezení opakování podobného scénáře vynaložíme veškeré úsilí, naším cílem je zejména docílení nápravy systému," vysvětlil ředitel ÚCL.

Ke komplikacím na letu z Řecka do Prahy došlo 22. srpna zhruba půl hodiny po startu letadlu, kdy selhal levý motor. Posádka se rozhodla pokračovat pouze s jedním motorem až do cílové destinace.