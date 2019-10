Rozzuřený cestující znemožnil let Smartwings. Nechali ho na letišti

Do letadla společnosti Smartwings zavolala posádka policii. Muž z Izraele, který mířil ze Sicílie do Tel Avivu, se měl totiž chovat nevhodně. Odmítl sedět bez své rodiny a požadoval po letušce, aby problém vyřešila. Také neuposlechl její pokyny. Nakonec musel pilot odložit start a muže poté vyvedla policie ven.

Let společnosti Smartwings z italské Sicílie do izraelského Tel Avivu byl opožděn. Při startovacím manévru došlo ke konfliktu mezi posádkou a mužem z Izraele, který cestoval se svou manželkou a třemi dětmi. Dostali však sedadla v jiných řadách a to se mu nelíbilo.

Personál mu řekl, že jeho problém vyřeší až po startu. Podle svědků však bylo před mužem volné místo a mohla se situace vyřešit hned. Otec tedy dál trval na tom, aby ho přesunuli na jiné sedadlo.

Neuposlechl ani pokyny letušky. "Řekla mu: Jestli nebudete sedět v klidu, dokud neodstartujeme, řeknu kapitánovi a vysadíme vás," popsal situaci jeden z cestujících Asaf Sela.

Po chvíli odešla letuška za pilotem do kokpitu. "Letadlo se vrátilo a přišlo pět policistů. Jeho žena začala plakat, když ho vzali z letadla ven," dodal Sela. Podle portálu Times of Israel není jasné, kdy k incidentu došlo.