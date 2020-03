Zahraniční dovolenou neplánujte. Nedočkáme se jí možná dva roky

Zavřené hranice, omezené možnosti vycházení, strach z obcházejícího koronaviru. Všichni doufají, že je to již jen otázka týdnů a v květnu nebo červnu budeme žít jako dřív. Mnoho lidí se také uklidňuje vidinou letní dovolené, která jim současné stresové období náležitě vykompenzuje.

Jenže epidemiolog a náměstek ministra zahraničí Roman Prymula prohlásil, že cestování do zahraničí možná nebude možné ani v příštím roce, či dokonce dvou.

I když se situace uklidní u nás, není jisté, že ostatní země na tom budou stejně dobře. Není možné riskovat, že by se sem nákaza ve velkém znovu zavlekla. S otevřením hranic se tedy zřejmě nebude pospíchat.

Premiér Andrej Babiš strašit takovými spekulacemi nechce, ale nepřímo vážnost situace potvrdil. "Otázku zahraničí zatím neřeším. Chci, aby u nás běžela výroba a abychom znovu otevřeli obchody a restaurace, to je teď stěžejní. (...) Lidi musí chodit do práce, musí mít peníze," uvedl, co je pro něj v tuto chvíli prioritou.

Řada lidí se kvůli zavřeným obchodům, ubytovacím zařízením a restauracím dostává do tíživých finančních potíží, na ně je nyní nutné myslet. Řešit pohodlí a zábavu v podobě několik měsíců vzdálené letní dovolené momentálně není na místě.

Češi tak budou zřejmě minimálně pro letošní rok odkázaní na tuzemské možnosti dovolené. Možná je to ale dobře - mohou dát vydělat podnikatelům v cestovním ruchu a gastronomii, kteří si nyní sahají na úplné dno. Lidé, kteří si budou moci dovolit takový komfort, jako letní dovolenou, by tak možná měli dát vydělat méně šťastným českým spoluobčanům a jet do českého pensionu, navštívit české lázně a jíst v českých restauracích.