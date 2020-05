Letní tábory nakonec odstartují dřív. Jaká opatření budou platit? PŘEHLED

O letních táborech se vedly dlouhé diskuze. Nejprve to vypadalo, že letos se vůbec neuskuteční, posléze se řešilo, kdy by měly odstartovat. Plánovalo se, že začnou až od července, nyní se však hygienici se zástupci organizátorů táborů domluvili na termínu 27. června. Řada škol totiž na poslední dny vyhlásí ředitelské volno, neboť konec školního roku vychází na úterý. Prázdniny tak spousta dětí bude mít už od soboty 27. června.

Konkrétní podmínky, za jakých se budou moci letní tábory uskutečnit, ještě nebyly představeny. Od středy o nich jedná Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) spolu s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Své závěry představí v pátek na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví.

ČRDM nicméně televizi Nova sdělila nástin opatření, o kterých s hygieniky diskutovala. Je zřejmé, že na táborech bude muset probíhat zvýšená dezinfekce prostorů. Pravděpodobně budou zakázány návštěvy - rodiče tak za svými dětmi na tábor nebudou moci přijet. Omezené budou zřejmě i výlety. Obzvlášť přísná pravidla budou platit při manipulaci s potravinami. Děti budou mít omezený pohyb v kuchyni.

Hygienička už rovněž upřesnila, jak to bude s počtem dětí na táborech. Původně se hovořilo o padesáti, nyní to však vypadá, že ve stanových táborech bude moci být dětí až sto. Na větších táborech například s chatkami bude moci přijet až 500 dětí. A v případě, že by se objevila nákaza koronavirem, celý tábor zřejmě zavřou.

Ministerstvo zdravotnictví pravděpodobně doporučí, aby se putovní tábory, například vodácké, letos vůbec nekonaly. Důvodem je, že jsou neustále v pohybu a v případě nákazy by se velmi obtížně trasovaly kontakty.

A jak to bude s letními dovolenými? Například návštěvníci Karlových Varů budou mít možnost objednávat zlevněné pobyty. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: