Lidé musí v práci nosit roušky, poslanci si už obličeje v klidu větrají!

Už na tiskové konferenci před jednáním sněmovny přicházela před novináře jedna skupina poslanců s rouškami a další naopak bez nich. Novináři přitom roušky mít musí, jak stojí i v upozornění.



“Jsme se zkrátka dohodli, že je to dobrovolná záležitost, že nebudeme kvůli nejasnému výkladu trvat na nějakém postupu,“ vysvětlil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).



Roušky nemusejí nosit zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracují-li ve vzdálenosti nejméně dva metry od jiné osoby. A bez roušky se na plénu objevili třeba poslanci ODS nebo TOP 09.

“Věřím, že se začneme vracet do normálu, máme to schváleno od pana doktora,“ prohlásila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. “Já jsem riziková skupina, a naprosto jsem s tím souhlasil,“ doplnil stranický kolega Pekarové Adamové Vlastimil Válek.



“Já roušku nemám, nemyslím si, že bych někoho ohrozil,“ řekl místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka.



Sněmovna se už schází v plném počtu, a je tedy přítomno 200 zákonodárců. Na první pohled je tak jasné, že nelze dodržet dvoumetrový rozestup v poslaneckých lavicích. To přiznává i sám předseda sněmovny Radek Vondráček.



“Sedí tam v poslaneckých lavicích natěsno, nejsou tam rozestupy a kontakt je tam velmi úzký a riziko je výrazné. Byl bych rád, kdyby poslanci roušky nosili,“ přeje si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle ministra zdravotnictví to může špatně vnímat veřejnost. Sněmovna by totiž měla jít lidem příkladem.



“Přijde mi to zvláštní, ale poslanci mají často výjimky,“ zaznělo v anketě mezi voliči. “Ta pravidla by měla platit pro všechny stejná, já jdu zrovna z práce a taky jsem tam nosila roušku,“ prohlásila jedna z dotázaných. “Myslím, že když něco rozkáží, tak by měli jít příkladem,“ mířila výzva k poslancům. Od pondělí roušky nejsou povinné venku, pokud se s nikým nepotkáme.