Koupili si neomezená data, v cizině ale museli platit. Úřad řekl, jak to je

Praxe, že neomezené datové tarify jsou neomezené jen v Česku a v zahraničí klienti narazí na limit, je podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) v pořádku a v souladu s legislativou. Zákazníci by si při podpisu smlouvy, případně před cestou do zahraničí, měli podmínky svého tarifu nastudovat.

Na podobný případ upozornil redakci TN.cz i jeden ze čtenářů. Coby zákazník operátora Vodafone si pořídil neomezený tarif. V zahraničí mu ale přišla zpráva, že zdarma může vyčerpat jen 45 GB, pak bude muset za další data platit. "Beru to jako podvod," stěžoval si nespokojený zákazník.

Podle ČTÚ o podvod nejde. Úřad upozorňuje, že zatímco dříve byli klienti zvyklí, že to, co mohli prosurfovat doma, mohli prosurfovat i v zemích Evropské unie, u nových "neomezených" tarifů to neplatí.

"Podle evropských pravidel, která upravují politiku přiměřeného využívání u tarifů bez datového limitu pro rok 2019, platí, že poskytovatel musí v rámci roamingu zákazníkovi poskytnout objem dat, který se odvíjí od ceny balíčku," napsal ČTÚ.

Objem dat v roamingu musí být dvakrát větší, než "hodnota získaná vydělením ceny uvedené ve smlouvě (bez DPH) maximální velkoobchodní cenou za roaming (4,50 euro za 1 GB dat)". Jako příklad uvádí ČTÚ případ, kdy klient platí za tarif v přepočtu 50 euro bez DPH. V takovém případě by měl mít k dispozici nejméně 22,2 GB dat.

Podle ČTÚ splňují podmínky všechny neomezené tarify. To, kolik dat má zákazník v cizině k dispozici, se může lišit podle ceny tarifu. Operátor může další data zpoplatnit, či může při vyčerpání limitu klienta od internetu odpojit.

"Operátor je povinen zákazníkovi sdělit, jak velký objem dat mu v rámci roamingu poskytne," dodává ČTÚ s tím, že doporučuje spotřebitelům, aby si před uzavřením smlouvy, případně před cestou do zahraničí, podmínky tarifu nastudoval.