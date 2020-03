Lidi rozzuřila fotka přeplněného parku v Praze. Všechno ale bylo jinak

Na sociálních sítích se po slunečném víkendu objevila řada fotografií a videí lidí, kteří vyrazili do přírody. Většina z nich měla roušky a výletem do přírody nařízení o omezení volného pohybu neporušila. Jenže ve větších městech se může v parcích najednou potkat víc lidí a pak je problém. Příkladem mohou být Riegrovy sady v Praze, kde byly desítky chodců.

Na sociálních sítích se v sobotu objevilo video, které rozdělilo českou společnost. Na snímku jsou vidět lidé, kteří si o slunném víkendu vyrazili do parku. Málo jich nebylo. Pravidla vycházkou do parku neporušili - omezení volného pohybu návštěvu přírody nezakazuje. Jenže dvojice by se neměly potkat s dalšími lidi.

"V celém parku byly hloučky lidí, kterým to bylo jedno. Jako kdyby žádné nařízení vlády nebylo. A to mě dostalo," uvedla autorka videa, ze kterého vznikl snímek, který obletěl český internet.

Na něm to vypadá, jako kdyby byla v parku hlava na hlavě. Je vyříznutý z originálu, na kterém to rozhodně nevypadá, jako by tam byly davy lidí. Jde totiž o optický klam, který někdo, možná úmyslně, použil jako zápalku pro rozdmýchání nenávisti.

Fotografii navíc sdílel i poslanec za TOP 09 Dominik Feri a zvedl se další příval nenávistných komentářů. Dominika Feriho se chtěla reportérka TV Nova v pondělí zeptat, co říká tomu, že fotografie není úplně vypovídající a spustila jen lavinu zbytečné nenávisti. Bohužel bez úspěchu.

Aby TV Nova dokázala, proč je tak důležité nepodlehnout prvnímu dojmu, sama podobnou fotografii zinscenovala. Na snímku to vypadá, že všichni lidé stojí blízko vedle sebe, ale ve skutečnosti mezi nimi byla vzdálenost zhruba deset metrů.

Doporučeny jsou přitom metry dva. Na sdílené fotografii ze soboty sice jsou vidět i skupinky po více než dvou lidech, což může být v rozporu s vládním nařízením, ale rozhodně se nejedná o přeplněný park. Mezi lidmi jsou dostatečné rozestupy. Vidíme jen iluzi přeplněného parku.

V průběhu víkendu zaznamenala pražská městská policie téměř dva a půl tisíce porušení nařízení mimořádných opatření vlády. "Přes 2000 lidí nemělo roušku, přes 300 se shlukovalo i přes zákaz který vláda vydala," uvedla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Podle městské policie ale většina lidí nařízená vládní opatření dodržuje.

