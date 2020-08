Lukašenko má poprvé obavy z voleb. Stojí proti němu silná vyzyvatelka

Lukašenko předpokládal, že bude vládnout navždy, teď to ale vypadá, že poprvé od nástupu do úřadu se pod ním houpe židle. Lidé v ulicích protestují proti jeho způsobu vládnutí a může za to jeho vyzyvatelka.

Světlanu Tichanovskou by před pár měsíci Lukašenko jen stěží považoval za protivníka. V boji proti režimu nahradila svého manžela, vězněného opozičního blogera. A podařilo se jí nevídané - Bělorusy sjednotit.

"Vláda si myslí, že chceme revoluci. Panebože, jakou revoluci? Jediné, co chceme, jsou spravedlivé volby. Jsme mírumilovní lidé a chceme v naší zemi mírové změny," prohlásila Tichanovská. Sedmatřicetiletá učitelka si vysloužila přezdívku běloruská Johanka z Arku. Na mítinky za ní míří tisíce lidí, kteří touží po změně.

Lukašenko Bělorusy varoval, že opozice chce vrátit zemi do divokých 90. let. A hájil také svůj postup řešení pandemie koronaviru - propagoval vodku a práci. Sám se nakazil stejně jako dalších 70 tisíc Bělorusů. "V každém kroku, jsme jednali tak, jak jsme měli. Nyní o tom můžeme mluvit jako o běloruské jedinečné cestě. Všechny země světa vědí, že postupujeme správně," tvrdí Lukašenko.

Podle státních médií současný prezident volby v neděli opět vyhraje. Propad jeho popularity je ale neuvěřitelný, poukazuje opozice. Zemí se šíří heslo Saša 3 %. To má odkazovat na skutečnou prezidentovu podporu.