Majitelé zavřených obchodů zuří. Se žalobou na stát mohou uspět, tvrdí právníci

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) je zavalena rozhořčenými dopisy od majitelů obchodů, kterým stát nařídil dočasně zavřít provozovny. Naštvaným maloobchodníků vadí, že zatímco oni museli uzavřít například obchody s oděvy, obuví, knihami nebo se sportovními potřebami, velká obchodní centra nadále tento sortiment prodávají. A tržby jim rostou i proto, že díky vládnímu rozhodnutí si k sobě "stáhli“ i část zákazníků z maloobchodu.

Jak se může nakupovat od středy, se podívejte v tomto článku.

"Registrujeme obrovské množství stížností na nerovné postavení obchodníků na trhu. Toto téma proto otevřeme na jednání krizového štábu při ministerstvu průmyslu a obchodu,“ řekla TN.cz generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. Majitelé prodejen se cítí být diskriminováni právě tím, že ve velkých obchodních centrech nejsou uzavřena oddělení prodávající stejný sortiment, který stát nyní znemožnil malým obchodníkům prodávat.

Nikdo z majitelů prodejen se přitom dosud v této věci neobrátil s podnětem na antimonopolní úřad. "Úřad na ochranu hospodářské soutěže žádné podněty tohoto charakteru neobdržel,“ sdělil v pondělí TN.cz mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Jestli se zástupci maloobchodníků budou domáhat rovných tržních podmínek třeba i soudně, nechtěla generální ředitelka Asociace předjímat. "To by záleželo na posouzení právníků,“ řekla. Právníci, které redakce TN.cz oslovila, přitom nevylučují, že poškození maloobchodníci by mohli u soudů uspět, pokud by šikovně uplatnili třeba paragraf 19 "narušování hospodářské soutěže orgány veřejné správy“ zákona o ochraně hospodářské soutěže.

V úspěch případné soudní pře věří například právník Ondřej Dostál, který podobný soudní spor týkající se maloobchodu a služeb letos na jaře vyhrál. "V první řadě bych poškozeným obchodníkům doporučil, aby na svoji stranu získali skupinu senátorů, kteří jsou oprávněni dát podnět k Ústavnímu soudu ČR. Neexistuje totiž žádné odůvodnění, proč by ti velcí mohli mít nyní otevřeno, zatímco ti malí ne,“ zdůrazňuje právník. Myslí si také, že poškození by měli soudně požadovat tzv. plnou náhradu škody, tedy nejen ušlou tržbu, ale také další náhrady – třeba i jisté zadostiučinění za to, že jim stát nezajistil rovné postavení na trhu a vinou toho jim otevřená obchodní centra natrvalo přeberou část zákazníků.

Omezen potu zkaznk na plochu je pijateln pouze, pokud se za stejnch podmnek otevou i zaven maloobchody. Lid se rozmln a pestanou nakupovat boty v Lidlu. Ukonete diskriminaci eskch obchod a naruen podnikatelskho prosted ve prospch zahraninch holding — Tom Martnek (@TomasMartinekCZ) November 17, 2020

Právník Ondřej Dostál upoutal letos v dubnu pozornost veřejnosti tím, že uspěl se svojí žalobou u Městského soudu v Praze, kde napadl hned čtyři opatření ministerstva zdravotnictví. Šlo zejména o to, že při rozhodování o koronavirových restrikcích byly svévolně vybrány provozovny, které stát nařídil uzavřít, aniž by přitom dostatečně zdůvodnil, proč vybral právě tyto.