Malá domů, byznys pro kamarády, politici zuří kvůli pronájmu památky

Šlechtova restaurace - Honosná národní kulturní památka ze 17. století, kterou vlastní hlavní město. Záchrana objektu, který dlouho chátral, začala před dvěma lety. Město za ni zaplatí 120 milionů korun.

"My jsme se z různých důvodů, především ovšem v zájmu rekonstrukce Šlechtovky, pokusili vybrat budoucího provozovatele co nejrychleji, efektivně, tak, aby to bylo v zájmu hlavního města, aby to bylo v zájmu obchodní společnosti, kterou řídíme, ale také v zájmu Pražanů," uvedl předseda představenstva akciové společnosti Obecní dům.

Novým provozovatelem by se od příštího roku měla stát společnost Vinohradský pivovar, ve které má podíl kandidát do městského zastupitelstva za Prahu Sobě Matěj Turek.

"Žádný střet zájmů v tom necítím, protože nejsme ani na jedné straně nijak zapojení. V pivovaru jsem navíc menšinový podílník," řekl Turek. Podle mluvčí hnutí Praha sobě Julie Kochové byl zvolený postup jen jedním z možných "My jsme ho zvolili proto, že umožní nejrychlejší zahájení provozu ve Šlechtovce," vysvětlila Kochová.

Způsob výběru nového provozovatele Šlechtovy restaurace se ale nelíbí vedení města, to má prý v plánu požadovat vypsání nové soutěže.

"Přijde mi předčasné tady vybírat nájemce, aniž bychom měli podmínky, jakým způsobem bude soutěženo, a aby ji nějaký soutěžitel začal nabízet, aniž by ji měl převedenou," komentoval situaci kolem Šlechtovky radní pro majetek Jan Chabr z TOP 09.

I primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že považuje za ideální soutěž zrušit a vyhlásit znovu. Podle Hřiba je to ale primárně odpovědnost hnutí Praha sobě, které to má v gestci. Opozice označila výběrové řízení nového provozovatele za netransparentní a podivné.

"Je zvláštní, že to výběrové řízení proběhlo uzavřeně, nebylo k dispozici celé veřejnosti, čili my tvrdíme, že nemohl vyhrát ten, kdo poskytl nejlepší nabídku," kritizoval výběrové řízení zastupitel za ODS Tomáš Portlík.

Hlavním argumentem opozice je především nájemné pro provozovatele, dokonce někteří neváhají i používat ostřejší výrazy, jako že jde o malou domů. Výše nájmu totiž není jasná, což se nelíbí ani ministrovi zahraničí, který ve volbách neúspěšně kandidoval právě v Praze 7.

"Pokud je pravda, že platí místo nájmu pouze procenta z obratu, je to naprosto bezrizikový byznys pro kamarády z politiky. Je nepřijatelné, aby to představitelé Prahy sobě obhajovali," dodal Tomáš Petříček (ČSSD).

Že je lepší a běžnější z hlediska transparentností fixní nájem, si myslí i ekonom Lukáš Kovanda. Nového provozovatele musí ve finále odsouhlasit Rada hlavního města. Akciové společnosti Obecní dům totiž zatím chybí smlouva o podmínkách nájmu.