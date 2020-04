Malá místnost, stůl plný jídla. Tak jednal tým prezidenta v Lánech!

Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček v sobotu odpoledne zveřejnil na sociálních sítích fotku z jednání expertního týmu na zámku v Lánech. Řada disktujících okamžitě poukázala na to, jak jsou na sebe účastníci schůzky namačkaní a že před sebou mají občerstvení, které se s rouškou dá sníst jen těžko.

Jednání expertního týmu se v Lánech účastnil mimo jiné ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), šéf obrany Lubomír Metnar (za ANO) nebo policejní prezident Jan Švejdar, který měl nasazenou roušku s nápisem Policie.

"Expertní tým se zabýval současnou bezpečnostní situací v souvislosti s epidemií koronaviru. Vyjádřil velké ocenění práci Integrovaného záchranného systému. Prezident republiky plně podpořil opatření Ústředního krizového štábu," popsal Ovčáček.

Anketa Neměl se expertní tým prezidenta radit na dálku? Ano, bylo by to bezpečnější 100 5 hlasů Ne, osobní kontakt je i teď důležitý 0 0 hlasů Hlasovalo 5 lidí.

Jenže diskutující na sociálních sítích mnohem víc zaujalo místo schůzky a občerstvení na stole. "Roušky byly jen na fotku?" ptá se Ondřej. Další pisatel se pozastavuje nad výběrem místa konání schůzky.

"Menší místnost v Lánech není? Že by jste tam nebyli tolik natěsnaní a neprskali na sebe. Ale ono je to jedno, pokud jste si tam dali to jídlo," má jasno David.

Občerstvení na stole zaujalo i další píšící. I oni se pozastavovali nad tím, jak se dají "zobat" kousky sýra nebo kuličky hroznového vína s nasazenou rouškou.

"Distančně to v 21. století bylo složité udělat proč? Nemluvě o nákladech, aby se tam všichni dostali.. Jídlo a pití, sezení naproti sobě v malé místnosti, absurdní," nechápe Adam.

Obavy jsou přitom minimálně hypoteticky na místě - prezident totiž patří věkem do té nejohroženější skupiny a navíc ho trápí některé zdravotní neduhy - například neuropatie nohou nebo cukrovka.

Pusťte si tiskovou konferenci ministrů vnitra a obrany po jednání v Lánech: