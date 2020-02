Maláčová odstoupit nehodlá. Babiš chce vysvětlení, opozice viní premiéra

Včerejší zásah na ministerstvu práce a sociálních věcí není podle ministryně Jany Maláčové důvodem, proč by měla odstoupit z funkce. Šéf vlády Andrej Babiš ale pokládá situaci na ministerstvu za velký problém a bude chtít po Maláčové vysvětlení. Podle opozičních politiků jsou problémy na tomto resortu dlouhodobé a zodpovědnost by měl nést hlavně předseda vlády.

Dva manažeři obvinění z pletich a přípravy zneužití pravomoci při zadání zakázky - to je výsledek včerejší razie na ministerstvu práce a sociálních věcí. "Nemám žádné podrobnosti, nic nového není, a i kdyby bylo, tak vám to nemůžu sdělovat," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Předseda vlády Andrej Babiš to ale pokládá za velký problém a obrátí se na ministryni nejspíš dopisem. "Určitě budu chtít po paní ministryni vysvětlení, protože já jsem to dlouho kritizoval," potvrdil Andrej Babiš.

"Uvidíme, jestli budeme komunikovat nad úroveň dopisů, protože pan premiér mi v minulosti říkal, že ty dopisy, které mi posílá, ani nečte. Takže uvidíme, jak se situace vyvine," dodala Maláčová.

Podle ministryně práce a sociálních věcí není pondělní zásah policie v jejím rezortu důvodem k odstoupení z funkce. Podporu má podle předsedy i u svých stranických kolegů. "V tuto chvíli to není vůbec aktuální otázka," domnívá se ministryně.

"Musím vyčkat na to, až bude jasné, co se vlastně stalo. Policie na místě zajišťuje důkazy, došlo k obvinění dvou osob, které jsou ve služebním poměru, paní ministryně je postavila mimo službu a teď čekáme na to, až se zjistí, z čeho je policie viní. Teprve potom budeme moci přijímat nějaká rozhodnutí," dodal předseda ČSSD Jan Hamáček.

Podle opozičních politiků jsou problémy na ministerstvu dlouhodobé. "Paní ministryně to zdědila. Jestli tam došlo k nějakým pletichám, opravdu to nemusela vědět. Já si myslím, že to ukáže až vyšetřování," domnívá se poslanec Lukáš Kolařík (Piráti).

"To, co chci udělat, je vyzvat pana premiéra, ať přestane psát dopisy a ať nese zodpovědnost za svoji vládu. Je to jeho vláda především," domnívá se poslanec Jan Bauer (ODS).

Na ministerstvu práce zasahovala policie kvůli informačním systémům. Jedním z obviněných je podle informací televize Nova náměstek pro ekonomiku a informační technologie Jan Baláč a také vedoucí oddělení bezpečnosti.

Markéta Pekarová Adamová komentuje situaci na ministerstvu práce a sociálních věcí: