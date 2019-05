Kdo dostane rodičovskou 300 tisíc? Vláda se konečně shodla!

Zvýšení rodičovského příspěvku je ve vládním programovém prohlášení. Jeho výše je totiž dvanáct let stejná, a to 220 tisíc. Sociálně demokratická ministryně Maláčová, která to má v gesci, nejprve avizovala zvýšení pro všechny rodiče dětí do čtyř let bez výjimky. Pak se ale ukázalo, že by na to chyběly peníze.



“Paní Maláčová tuto variantu slibovala rodičům půl roku bez toho, aby to měla projednané, bez toho, aby měla peníze,“ prohlásil již dříve premiér Andrej Babiš (ANO).



Začala se řešit alternativa. Aby se příspěvek navýšil a aby na to bylo. ČSSD se potom domluvila s hnutím ANO na tom, že navýšení by se týkalo pouze dětí narozených po prvním lednu 2020.



‏“Skvělá zpráva, důchody stoupnou v příštím roce o 900 korun, rodičovský příspěvek se zvýší na 300 tisíc korun pro nově narozené od prvního ledna 2020, na neplatiče výživného čekají tvrdší tresty od stejného data a zálohované výživné bude od prvního ledna 2021,“ uvedla Maláčová na svém twitterovém účtu.

Zpráva ale mezi maminkami vyvolala vlnu nevole. Po celé republice se podepisovala petice za spravedlivý příspěvek a premiéru Babišovi dokonce na úřad vlády chodily použité plenky.



“Když má moje dítě půl roku, nebo rok, tak v čem je horší než dítě, které se narodí po novém roce?,“ položila řečnickou otázku jedna z nazlobených maminek. “Proč má někdo dostávat míň a někdo víc?,“ reagovala další. “Ty děti jsou stejné a je jedno, jestli jsou malé, nebo jestli se teprve narodí,“ zaznělo mimo jiné.



“Chápu, že když někdo bude rodit o půlnoci a druhý minutu po půlnoci, tak že jsou tam věci, které nejsou spravedlivé,“ připustil Babiš.



Poté začala možná řešení navrhovat i opozice. Lidovci například chtěli, aby na tento příspěvek měli nárok i prarodiče dětí. Debata se dlouho nemohla dobrat konce konce. Vláda si předsevzala, že se na nějakém kompromisu musí dohodnout do konce května.

Poprvé o konečné dohodě mezi vládními stranami mluvil Babiš v nedělních Televizních novinách na Nově při živém vysílání. "Návrh paní ministryně Maláčové je stejný, jaký navrhovala paní ministryně Schillerová koncem října 2018 v rámci připomínkového řízení. Je tam shoda, není to problém,“ potvrdil Babiš.

Na vyšší rodičovský příspěvek ve výši 300 tisíc korun by tak od příštího roku měli mít nárok ti, kteří ho v lednu ještě budou aktivně čerpat a jejichž dítě nebude starší čtyř let. Rozpočet to vyjde na 8,6 miliardy.

V neděli večer pak Babiš vše ještě jednou potvrdil v rozsáhlém prohlášení na svém facebookovém profilu. “Tvrdě jsme dřeli, v pátek jsme zase seděli do pozdních večerních hodin už poněkolikáté s ministryní financí Schillerovou nad přípravou státního rozpočtu na rok 2020 a máme to! Rozpočet 2020 je připravený, chybí jen dohodnout mzdy. Ale rodičák tam samozřejmě je!,“ napsal Babiš.

Přečtěte si kompletní Babišovo prohlášení: