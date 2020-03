Manuál pro OSVČ: Na co všechno máte nárok a jak žádat o ošetřovné?

Finanční příspěvek pro OSVČ alias "ošetřovné"

O dávku ošetřovného budou nově moci žádat i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), a to po celou dobu nouzového stavu. Rodiče, kteří se starají o děti ve věku do 13 let, dostanou za každý den příspěvek ve výši 424 korun. Původně se mělo pobírat jen na dítě od šesti let, nyní není spodní hranice stanovena.

Příspěvek půjde pouze podnikatelům, jejichž manžel či manželka nečerpá na dítě klasické ošetřovné. To musí doložit čestným prohlášením, které spolu s vyplněným formulářem doručí místně příslušnému živnostenskému úřadu. Na vyplácení dohlíží ministerstvo průmyslu a obchodu.

Žádat o finanční příspěvek by mělo jít i elektronicky. Zatím ale není jisté, kdy přesně se žádosti spustí.

Odpuštění odvodů na důchodové pojištění

Živnostníci nemusí za období od března do srpna platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. I přesto se jim bude tato doba započítávat pro důchodové nároky. Jediným odvodem tak zůstává dobrovolná platba nemocenského pojištění, které ale většina OSVČ nemá.

O odpuštění odvodů nemusíte nikde žádat, změna platí automaticky a týká se OSVČ s hlavní i vedlejší výdělečnou činností. Pokud odvádíte vyšší než minimální zálohy, doplatíte rozdíl ve vyúčtování příští rok. Pokud už jste za březen zálohu poslali, máte předplaceno na září.

Příspěvek 15 tisíc měsíčně

Tato pomoc se týká podnikatelů, kterým vláda uzavřela provozovny nebo jim znemožnila podnikat. Měli by sem tedy spadat majitelé restaurací nebo třeba kosmetičky. Poškození živnostníci budou měsíčně dostávat 15 tisíc korun. Částka bude osvobozena od daně, vyplácena bude tedy celá.

Další podrobnosti zatím ministryně financí Alena Schillerová neuvedla. Legislativu její resort teprve připravuje, představit ji chce na pondělní schůzi vlády a následně schválit v režimu legislativní nouze. Částku by pak měly vyplácet finanční úřady.

Bezúročné půjčky

O bezúročné půjčky s ročním odkladem splátek byl takový zájem, že se program vyčerpal během necelého týdne. Ministerstvo průmyslu a obchodu ho proto obnovilo, alokace je znovu pět miliard korun. Půjčky začínají na 10 tisících a končí na 15 milionech korun.

Tentokrát jde o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Konkrétní parametry chce ministerstvo zveřejnit v následujících týdnech, program by mohl být zahájen během dvou týdnů. Více informací čtěte zde.

