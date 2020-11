Češi zuří: Nemocní mrzneme ve frontách! "Dítě nechte před obchodem!"

Maminky s kočárky nebo samoživitelky. Těm ostrahy v supermarketech ztrpčují životy kvůli novému vládnímu nařízení asi nejvíc. V prodejně totiž může být pouze jeden zákazník na 15 metrů čtverečních.

Většina řetězců to vyřešila tím, že vpouští lidi pouze s košíkem nebo vozíkem. Někde je musely tlačit i ženy s kočárkem, jinde odmítli pustit na nákup maminku s dítětem. Zažila to i čtenářka TN.cz.

"Bylo mi do breku, když jsem s malou nemohla jít nakoupit. Brečela, nechtěla čekat před obchodem. Copak děti jsou podle vlády jako psi nebo nějaký odpad? Měli by se maminkám s dětmi, kočárky a těhotným ženám omluvit za to, jak se s nimi jednalo," svěřila Jiřina.

Ta má strach, že nebude mít co jíst. "Nakoupit mě nenechají a já malou před obchodem nenechám," zoufá si.

Některé řetězce se maminkám s kočárky omluvily už ve středu. Chování ochranek vysvětlovaly jako nedorozumění, které už by se nemělo opakovat. Někde se zákazníci přestanou počítat podle košíků, poslouží k tomu mobilní aplikace.

"Přemýšlel nad tím vůbec někdo? Říct matce, aby dítě nechala čekat před obchodem, co to je? Když se něco dítěti stane před obchodem, kdo za něj ponese následky, vláda? Nebo samotný obchod?" uzavřela Jiřina. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) předeslal, že bude chtít režim v obchodech na páteční schůzi vlády zmírnit. O matkách samoživitelkách ale zatím nepadlo ani slovo.

"Dali bychom tam opětovně otevřené neděle. Jako druhou věc bych tam rád dostal vyšší počet zákazníků na metry čtvereční," řekl Havlíček televizi Nova.

Čechy rozčilují i nekonečné fronty, které se z vytopených prostor prodejen přesunuly na mrazivá parkoviště před nimi. Obavy z toho má Alena, která je odkázaná na manželovu péči.

"Já jsem nemocná, manžel je nemocný. Musí chodit nakupovat, a když tam bude stát, tak se dodělá úplně. Jsem invalidní a on se mě musí starat. Když bude stát před obchodem třeba půl hodiny nebo hodinu, tak já nevím, jak to bude," napsala TN.cz s tím, že má strach, co všechno ještě přijde. A nejspíš není jediná.

"Teď začnou chřipky, je zima. Pan ministr Blatný by měl dostat už trošku rozum, vždyť tohle není normální. Lidé mají roušky, dodržují rozestupy dva metry, tak proč tohle?" nechápala Alena.

