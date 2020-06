Maturitní testy odstartovaly. Zkuste si didakťák z matematiky! ZADÁNÍ

Maturity začaly v osm ráno a doprovázela je přísná hygienická opatření. Studenti zasedli k didaktickým testům z francouzštiny a matematiky. Museli přitom dodržovat dvoumetrové rozestupy, dbalo se také na důslednou hygienu rukou. U zkoušky ale nemuseli mít roušku.

Francouzský jazyk a matematiku si tradičně při maturitě volí poměrně malé procento studentů. Obzvlášť matematika bývá velkým strašákem, kterému se většinou chtějí vyhnout. A zřejmě proto, že si ji volí dobrovolně, na sociálních sítích zatím nezazněla obvyká pomaturitní kritika a lamentace nad zadáním testů.

"Cermat by se příště mohl více snažit. Všechny příklady jsem vypočítal na prstech jedné ruky," napsal na facebooku maturant Lukáš. Studenty na sociálních sítích zajímá především to, kdy budou k dispozici orientační výsledky didaktického testu. Na ty si budou muset počkat zřejmě až do večera.

Cermat už nicméně zveřejnil zadání. I vy se tak můžete podívat, jakým příkladům či slovním úlohám letošní maturanti museli v didaktickém testu čelit a zkusit si je sami vypočítat. Zadání naleznete v galerii na konci článku.

V jednu hodinu odpoledne pak odstartovaly didaktické testy z angličtiny, kterým tradičně dala přednost větší část maturantů. Celkově se k testům na letošní jarní termín maturit přihlásilo 68.036 studentů. Z toho téměř šedesát tisíc studentů maturuje poprvé. Ústní části maturit se mohou konat od 10. června.