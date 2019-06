Média zveřejnila zprávu z Bruselu: Česko má vrátit 450 milionů

Podle závěrů auditu Evropské komise bude možná muset Česko vrátit do evropského rozpočtu až 450 milionů korun, které získal holding Agrofert. Ten podle zprávy stále nejméně částečně ovládá premiér Andrej Babiš.

"Pan Babiš ovládá dva svěřenské fondy, a skrze tyto svěřenské fondy také ovládá skupinu Agrofert," cituje ze zprávy portál aktuálně.cz. Dokument uveřejnily mimo jiné i Hospodářské noviny.

Proto má údajně také prospěch z toho, jak se firmě daří. Zároveň má podle auditu přímý vliv na to, jak se dotace v Česku rozdělují, a tak je ve střetu zájmů.

Aktuálně píše, že Česko by tak mělo EU vrátit celkem 17,49 milionu eur, tedy přibližně 451 milionů korun. Premiér Andrej Babiš nicméně už v pátek odmítl, že by byl porušil zákony a zdůraznil, že Česko rozhodně žádné peníze vracet nemusí. "Česká republika nebude vracet žádné peníze. Tuhle větu jsem na plénu sněmovny zopakoval radši několikrát. A když teď čtu, že jsem ze sněmovny zbaběle utekl, musím se smát. Řekl jsem všechno, co o předběžných závěrech auditu zatím vím a myslím si o nich," uvedl na sociální síti.

Ministerstvo financí uvedlo, že sedmdesátistránkový dokument v angličtině není konečný, jde pouze o předběžnou verzi auditu. Do ČR by měl český překlad dorazit přibližně za měsíc, teprve poté na závěry zprávy budou české úřady reagovat.

Opozice chce dotace případně vymáhat přímo po Agrofertu, poslanci by se měli závěry zprávy zabývat v úterý na jednání Sněmovny.

Pusťte si páteční reportáž: