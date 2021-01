Merunka v šoku ze smrti Jurinové: Prožili jsme spolu nekrásnější roky

Někdejší hvězda Televizních novin Eva Jurinová podlehla vážné nemoci. Bylo jí 67 let. Její bývalý moderátorský kolega Zbyněk Merunka, s nímž se i po odchodu z obrazovek přátelila, je z odchodu blízké kamarádky v šoku.

"Z toho se budu dlouho vzpamatovávat, protože jsem o tom neměl tušení. Když jsem s ní mluvil, ona nic nenaznačovala. Nanejvýš řekla, že jí není úplně dobře. A přitom si myslím, že už ta nemoc asi u ní byla delší dobu," řekl zarmoucený Merunka televizi Nova.

Na roky 1995 až 1999, kdy spolu moderovali hlavní zpravodajskou relaci, oba s láskou vzpomínali. "Několikrát jsem se s Evou shodli, že v Televizních novinách to byly naše nejhezčí, nejúspěšnější léta v životě. Přitom já jsem na Novu nastoupil ve 44 letech, tak už jsem měl něco za sebou. Eva byla moc fajn kolegyně, bylo na ni naprosté spolehnutí. A to je asi při moderování zpráv v tandemu to nejdůležitější," pokračoval.

Jurinová byla dlouhá léta mluvčí pražské motolské nemocnice, v roce 2010 se z médií stáhla a začala učit rétoriku a věnovat se podnikání s manželem. Prorazila i v politice, mezi roky 2014 a 2016 byla starostkou středočeského města Sadská. Její smrt přišla nečekaně, boj s vážnou chorobou totiž tajila.

"Je to pro mě ta nejhorší zpráva, kam se hrabe covid," uzavřel Merunka zdrceně.

Kondolenční kniha Zemřela Eva Jurinová Jana M. Upřímnou soustrast Jiřina Gaborova Upřímnou soustrast. Jana Absolonová Vynikající moderátorka, alespoň si jí připomínám, když jedu metrem. Upřímnou soustrast rodině, kamarádům a kolegům