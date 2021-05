MeSES pokračuje i bez ministerstva. Maďar popsal, co bude dál

Jedním telefonátem a bez udání důvodu. Tak ministerstvo zdravotnictví podle sociologa Martina Buchtíka v úterý rozpustilo MeSES. Členové skupiny v čele s Petrem Smejkalem se ale domluvili, že kvůli tomu neskončí.

"Pokračujeme dál! Jen ne pod ministerstvem zdravotnictví. Tedy tak, jak skupina původně vznikala. V dalším období připravíme kromě jiných dokumentů také dlouhodobou strategii boje s touto ale i s dalšími budoucími pandemiemi. Není nám to jedno," uvedl epidemiolog Rastislav Maďar.

Ministerstvo po několika hodinách mlčení nakonec uvedlo, že důvodem zrušení skupiny je zrychlující se očkování a zásadní změna epidemické situace v Česku.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem z MeSES za pomoc. Odvedli obrovský kus práce v době, kdy epidemie vrcholila, ale i nyní, kdy se vracíme zpět do normálního života. Chtěl bych říci, že jejich názory byly vždy relevantní. Pokud budou kolegové z MeSES ochotní, byl bych rád, kdybychom se mohli potkávat dál,“ vzkázal Arenberger.

Krok Arenbergerova resortu se setkal s kritikou opozičních politiků i odborné veřejnosti.

"Babiš se otřepal z výprasku a přebírá boj s virem zpět do své režie. Včera snížil prostředky na sekvenaci virů (tj. na obranu proti mutacím) na polovinu, dnes poslal do řiti odborníky s MeSES. Zítra asi zakáže testovat na covid. A pak zruší JIPky, aby se nemohly zase přeplnit," napsal na twitteru evoluční biolog Jaroslav Flegr, který vývoj epidemie komentuje dlouhodobě.

Poslanec Jakub Michálek (Piráti) se domnívá, že důvodem konce MeSES byla Smejkalova slova o vládním nezvládnutí epidemie. "Takže čtvrtý ministr opět zapne řízení metodou pokus omyl. Na podzim se máme na co těšit. Bohužel odcházejí ti, co měli zůstat, a ti, co měli odejít, zůstali," prohlásil.

"Ne nadarmo se říká: pro pravdu se zlobí. Z 30 tisisíc obětí covidu se vláda Andreje Babiše nevylže," uvedl k tomu šéf ODS Petr Fiala.

