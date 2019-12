Mezi Českem a Ruskem to vře. Kvůli připomínání srpnové invaze

Mezi Českem a Ruskem se rozhořel vážný diplomatický spor kvůli 21. srpnu 1968. Rusům se totiž nelíbí, že si Česko bude invazi vojsk Varšavské smlouvy připomínat jako významný den. Prý to výrazně ochladí vztahy mezi zeměmi.

Podle ruského ministerstva zahraničí si obě země v devadesátých letech slíbily, že za událostmi udělají tlustou čáru. Česká republika to teď prý porušila.

Jednadvacátého srpna roku 1968 do Československa vpadla vojska pěti komunistických zemí - vedená Sovětským svazem. Události během okupace by měl připomínat právě památný den. Jenže Rusové teď zvedají varovný prst.

"Snaha Prahy znovu se vracet k událostem starým půl století s cílem zapojit je do současného politického kontextu, neochota otočit tuto stránku dějin, která kalí ovzduší rusko-českých vztahů, sotva napomůže úspěšnému průběhu dvoustranné spolupráce," uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.

"Bezesporu platí, že to rozhodně česko-ruským vztahům nepomůže. Nepomohlo by to žádným vztahům," má jasno politolog Jan Kubáček.

Ruská diplomacie se odvolává na česko-ruskou úmluvu z roku 1993 o přátelských vztazích. Obě strany v ní prý vyjádřily přání udělat za totalitní minulostí tlustou čáru.

"Celé Václavské náměstí bylo zaplněno sovětskými tanky a vojáky. Měli ostré náboje ve svých zbraních a ty zbraně také používali, oni stříleli. V té době mi bylo 21 let a nedocházelo mi, jak je ta situace hrůzná," vzpomíná Karel Humhal.

Takto spor vidí ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD):

Rusko-české vztahy v posledních dnech poznamenal plán městské části Praha Řeporyje. Tam chtějí postavit památník vlasovcům - ty ale Rusko považuje za zrádce. V roce 1945 bojovali na straně Němců proti Rusům.

Ruské státníky ze židlí zvedlo i vyjádření řeporyjského starosty Pavla Novotného. Ten by prý v případě, kdyby Řeporyje vyhrály s Ruskem válku, pověsil ministra zahraničí Lavrova. Rusové i české ministerstvo zahraničí kvůli zklidnění situace nyní požadují omluvu.