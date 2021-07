Miloš Zeman je na dovolené na Vysočině. Vyrazil na tajnou návštěvu

Okolí usedlosti už od rána kontrolovali členové ochranky v civilu. Na místě byl i služební pes na vyhledávání výbušnin. Utajovaná návštěva prezidenta Miloše Zemana u jeho starého známého na Jihlavsku si žádala bezpečnostní prověrku. I hosté museli z penzionu na oběd jinam.

"Objednal jsem si jídlo a musel jsem si to odnést z terasy k rybníčku," řekl host penzionu Dušan Kaštánek.

Před příjezdem prezidentské kolony ještě ochranka zastavila kvůli bezpečnosti provoz v okolí. Prezidentská limuzína pak najela rovnou do dvora. Ve fialové košili následně Zeman usedal do křesílka a předal květiny všem přítomným dámám včetně servírek.

Prezident byl očividně v dobré náladě. Nad lahví dobrého bílého vína trávil celé odpoledne. Rušit ho, ale nikdo nesměl. "Máme to zakázané. Nedá rozhovor ani kratký, ani dlouhý," řekla zaměstnankyně penzionu.

Večer se Zeman přesunul na chalupu do Nového Veselí. Na Vysočině zřejmě zůstane jen do neděle. V plánu má prý jak výlet po okolí, tak - pokud to počasí dovolí - i tradiční plavbu po hladině rybníka.