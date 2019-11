Držela svého Štefana za ruku, když umíral. Drahoslava popsala eutanazii

Do poslanecké sněmovny míří návrh, který má legalizovat eutanazii v Česku. Podle autorů má pomoci nevyléčitelně nemocným, kteří žijí v nesnesitelných bolestech. Takový příběh pro pořad Střepiny popsala i paní Drahoslava Žikešová, která svého partnera doprovodila do Švýcarska a držela ho za ruku v momentě, kdy se rozhodl ukončit svůj život.

"Začalo to tak, že se mu zjistila rakovina. Zjistili jsme ji ve Vietnamu, když jsme cestovali. Přiletěli jsme do Curychu a podstoupili řadu vyšetření. Dělali mu CT a zjistili, že má na tlustým střevě nádor. A pak udělali další vyšetření a zjistili, že už má metastáze na játrech," popsala Drahoslava, podle které její muž nepil, nekouřil a sportoval.



Štefanovi nádor podle lékařů rostl minimálně 10 let. "Když mu řekli, že už je to jen na paliativní léčbu, tak řekl, že v žádném případě. Že chce eutanazii," popsala žena. "Když si člověk vezme, že uspí psy, kteří trpí, a že tady člověk trpí a nikdo mu nepomůže, jenom léky, léky, léky… Tak myslím, že ta eutanazie je vysvobození," myslí si Drahoslava.

"On opravdu nádherně usnul. Já ho vidím tak, že spí. Takže já jsem pro eutanazii. A bylo by dobré, kdyby se to tady uzákonilo," dodala. "Štefan platil 7000 franků (162 000 Kč). Ale 3000 franků (69 000 Kč) nám potom dali zpátky, protože to bylo i s pohřbem. Ale Štefan nechtěl žádný pohřeb. Já jsem si ho vzala a mám ho tady," popsala smutně Drahoslava.





Štefan byl se svým osudem smířený. "On se sám oblíknul. Já jsem mu říkala, ať si vezme hezký kalhoty a on si vzal texasky a svetr. 'Ne, já budu tak, jak jsem cestoval‚'" popsala, jak volbu oblečení Štefan vysvětlil.





V soudný den přijel anesteziolog, který páru vysvětloval, jak bude celá eutanazie probíhat. "Potom mu dal tu kapačku se stojanem," dodala. "Můžeme, chcete zemřít?" zeptal se prý anesteziolog Štefana. "Chci. Můžeme," odpověděl podle Drahoslavy její muž.





"Já jsem si sedla vedle něj. On potom na něj ten pan anesteziolog kývnul, že si to už může pustit. Poslední, co mi řekl je, že mě hrozně miluje. Ať odjedu do Asie a že tam na mě bude čekat. Tak jsem tam letěla," popsala.

"Neuměla jsem si to představit, že ho budu držet za ruce. Ale byla jsem za to ráda. Vůbec ani nevzdechnul, nic. Umřel fakt klidně, úplně nádherně klidně. Takovou smrt by si měl přát každý," zakončila.

Eutanazie v Česku



Podobné případy, jako byl partner Drahoslavy, chce řešit část poslanců v čele s Věrou Procházkovou. Připravují zákon, který by v Česku legalizoval eutanazii. Má mít pacient právo rozhodnout o svém konci? A nehrozí zneužití takového zákona? Více se dozvíte v reportáži: