Ministerstvo představí cestovatelský semafor. Bude jednotný pro celou EU

"Česká republika změní dle doporučení Evropské unie cestovatelský semafor. Dojde tak ke sjednocení kritérií, jimiž se hodnotí "bezpečnost“ zemí z hlediska šíření nemoci covid-19,“ píše resort na webu.



Podle ministra zahraničí Tomáš Petříčka (ČSSD) se jedná o první krok ke sjednocení napříč Evropskou unií. Semafor by podle něj mohl platit od 9. listopadu.

esko zsadn zmn cestovatelsk semafor, tedy i Mapu cestovatele Schvlila to dnes vlda. Vychzme z doporuen EU. "Bezpen" zem = dostatek testovn, pozitivnch ppad do 4 % a incidenn slo do 25 (poet ppad za 14 dn na 100 tis. obyvatel).